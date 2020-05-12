鍾南山遭崔永元指控違法廣告 港媒揭多起私貨質疑

中國央視前電視主持人崔永元近日於社交平台發文，指摘中國工程院院士鍾南山違法為伊利安慕希牛奶賣廣告，中國媒體把廣告當作新聞報道。有微信公眾號發文稱，鍾南山早前宣稱中藥連花清瘟對治療新冠肺炎有效，令藥價急升，供不應求。惟隨後瑞典機構研究指，該藥對治療無效，被當地海關禁止入口；生產商則反駁指控嚴重失實。鍾南山相關疑似廣告新聞影片目前已被刪除。

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據東網今天報道，新冠肺炎：崔永元斥鍾南山違法幫伊利賣牛奶廣告。

據鍾南山早前發布一段影片稱，“我從小喝牛奶，現在每天都要喝兩瓶，因為它的營養很全面……我正好晚上要開會，所以留一個‘安慕希’，正好用這個來頂肚子。信得過伊利，就是因為高質量”。

崔永元指摘鍾南山將廣告打扮成新聞，“一下就看出這是廣告，而且是違法在做廣告”。相關影片目前已被刪除。

據該報道稱，崔永元隨後找來多名微博網紅，他們認定該“新聞廣告”絕對是提前設計好的一套廣告思路。另有多名網紅表示，轉發相關影片一次可獲1000至3000元人民幣（約1110至3330港元）。

東網報道，鍾南山研究團隊早前表示，中國以嶺藥業獨家生產的復方中藥連花清瘟可抑制新冠肺炎；該中藥價格隨即升近6倍，供不應求。惟有微信公眾號發文稱，該藥廠的始創人吳以嶺和鍾南山同為中國工程院院士，在2015年，鍾南山曾與吳以嶺簽訂有關連花清瘟系列產品研究戰略合作項目，兩人於去年7月在廣州醫科大學成立“南山-以嶺肺絡聯合研究中心”，研究以中西醫的方法，治療呼吸系統疾病。