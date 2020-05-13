中國禁止入境 德國經理仍應可以前往

據德國《商報》報道，儘管中國禁止入境，但德國經理仍應可以飛往中國。德國外交部目前正在尋求相關解決方案。

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自3月28日以來，中國因新冠危機實行入境禁令，給德國在華企業帶來大問題。正在進行的項目的重要專家離開了，經理人員不在工作崗位，家庭分開了。

但是，現在至少有了解決該問題的小方案。德國外交部向《商報》確認，目前正在與德國在華企業以及中國政府進行會談，以研究應對中國入境限制的方法。

具體而言，就是儘管中國實行入境限制，但德國經濟界代表仍然可以進入中國的系統解決方案。中國德國海外商會在給其成員的電子郵件中，稱其為“快速通道”程序，甚至許諾了首次飛行的日期：載有200名乘客的包機可能將於5月25日從德國飛往中國。

在《商報》的詢問下，大眾汽車公司和巴斯福都表示，會利用這一機會。

北京德國海外商會負責人希爾德布蘭特說：“自3月28日中國停止入境以來，企業，國外德國商會和德國使館一直一再指出，停止入境給德國公司在當地帶來了一個大問題。德國公司員工和專家回到中國，特別重要。”

五月初，中國政府終於向柏林提出，可以討論重新進入中國的方法。自五月初以來，中國就韓國公司僱員的入境實行了快速通道流程。

根據德國海外商會發給其成員的郵件，由於機上的距離規定，5月25日計畫的飛機最多可提供200個座位。根據經濟代表的估測，還有更多包機可能會運送2500名經理，專家及其家屬前往中國。旅客不得乘坐普通班級， 而必須乘坐登陸上海的包機進入中國。在《商報》的詢問下，漢莎航空公司確認得到了相應的包機請求。

根據德國海外商會發給成員的郵件，乘客必須能夠提供48小時內有效的新官病毒測試陰性結果，才允許登機。抵達上海後，乘客必須在上海當局指定的一家旅館中隔離48小時。到目前為止，從國外來中國的人需隔離14天。在48小時隔離中，乘客將再次接受新官病毒檢測，並且還將接受是否有抗體的檢測。