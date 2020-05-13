中國要法國取消對台軍售合同 法國稱遵循一中政策 也遵守對台合同

5月12日和13日兩天，中國促法國取消對台軍售計畫並表達了嚴重關切，13日，法國外交部做了回應。

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5月13日星期三，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中國反對外國對台軍售，反對外國與台灣開展軍事安全交流，這個立場是一貫的，明確的，中國已向法方表達嚴重關切，再次敦促法方恪守一個中國原則，撤銷對台軍售計畫，避免損害兩國關係。12日，中國已對法國表達不滿。

13日早間，法國外交部對台灣軍售問題做了回應。外交部長勒德里昂表示，“面對新冠病毒，我們的所有注意力和努力都應該集中在抗擊大流行病上面…在1994年法中宣言框架內，法國踐行一個中國政策，繼續呼籲海峽兩岸進行對話…法國也嚴格遵循與台灣締結的合同性質承諾，自從1994年以來，從未改變”。

1949年國民黨撤離大陸之後，1971年聯合國選擇北京，作為中國官方代表政府。繼聯合國之後，眾多國際組織紛紛跟進效仿。到現在，全世界僅有15個國家承認台灣主權，其中大部分是拉丁美洲和太平洋貧窮國家，而放眼歐洲，也只剩下梵蒂岡。

1991年，法國和台灣簽署了價值28億美元的軍售合同，當中包括6艘軍艦。2020年4月7日，台灣海軍在一份簡短的聲明裡指出，計畫對這些法國拉法耶特船艦進行現代化。法新社引述內部人士消息稱，台灣軍務部已經通過了與法國進行軍艦現代化整修的合同。台灣媒體引述政府網站消息稱，本次的現代化更新合同額超過8億美元。