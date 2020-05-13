中國首艘國產航母研製總指揮胡問鳴接受審查調查

當地時間5月12日23時30分，中央紀委國家監委官網發布消息顯示，原中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長鬍問鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

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中船重工是中國海軍裝備科研生產的重要機構，承擔航艦、核潛艇、海軍武器裝備的科研、設計與生產。據公開資料顯示，現年63歲的胡問鳴1957年5月出生，是江蘇揚州人。他在1978年3月加入中國共產黨，1975年11月參加工作，南京航空航天大學管理科學與工程專業畢業，博士研究生學歷，研究員級高級工程師。相關報導指，胡問鳴早年曾是江蘇省揚州市邗江縣赤岸鄉知青。1977年全國恢復高考的第一年，他被南京航空學院（南京航空航天大學前身）錄取，被分入江蘇師資班。參加工作後，胡問鳴曾有過在中船重工、中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗，涵蓋了海陸空三軍裝備建造。

2012年7月，胡問鳴履新中國船舶工業集團公司董事長，不到3年（2015年3月），他成為中國船舶重工集團公司董事長（至2019年8月）。原中船重工集團，成立於1999年7月1日，是由原中國船舶工業總公司部分企事業單位重組成立的特大型國有企業，是國家授權投資的機構和資產經營主體。2019年11月26日，“全球最大造船集團”中國船舶集團有限公司正式揭牌。該集團是在2019年10月14日，由原中國船舶工業集團有限公司與原中國船舶重工集團有限公司，聯合重組成立的特大型國有重要骨幹企業。相關報導指，由於胡問鳴已於2019年8月退休，所以他未能見證“南北船”合並。不過，中國首艘國產航母、殲10、國產大飛機C919等重大項目胡問鳴則都有重要參與。

1998年，“殲10”在成都成功首飛。胡問鳴率領長風機械總廠的科研團隊為“殲10”研製了飛機座艙顯示系統等機載設備。因貢獻突出，他還獲授中航總“殲10首飛工程”一等功。此外，中國自主研製的民用飛機“新舟60”，他也參與了研發生產和出口的全過程，並還參與了國產大飛機C919的前期論證。2017年4月26日，中國第一艘國產航母正式下水。同年8月，央視在介紹最新進展時披露指，該國產航母的研製總指揮正是胡問鳴，他全程參與了中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造。

值得注意的是，中國大陸媒體在報道胡問鳴落馬的消息時大多同時提到，在他擔任中船重工董事長期間，當時的總經理是孫波。2018年6月，孫波在任上被查。當年同樣依照中央紀委國家監委網站發布的消息，孫波被指涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據中央紀委通報，孫波被指“背離黨中央的要求，弄虛作假，損害國有企業利益，在接受巡視期間，隱瞞實情，欺騙組織，濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失”等。2019年7月，孫波因受賄罪、國有公司人員濫用職權罪，被上海第一中級法院判處有期徒刑12年，且因他的犯罪事實證據“涉及國家秘密”，因而未公開審理。

相關報道另披露，在胡問鳴的工作經歷中，2019年一年內曾經歷過兩次中央派巡視組巡視，遭點名該公司涉及關聯交易造成國有資產流失；違反中央八項規定精神問題禁而不止，違紀違法和腐敗問題仍有發生；選人用人把關不夠嚴格；巡視、審計整改主體責任不落實，真改實改有差距等問題。同時，巡視組被指還收到反映一些領導幹部的問題線索，“已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理”。