中美金融戰開打 白宮禁公務員退休金投資中國股票

美國勞工部在總統特朗普(中國譯作川普)指示下，去信要求主管41億美元聯邦僱員和軍人退休金的基金公司，停止投資中國股票的計畫。基金公司須於今天回復，令中美金融戰由美國證交會發信警告中國概念股風險的「口水戰」轉為正式開打。業界預期，事件會令正計畫上市的中國公司重新考慮風險，間接影響其上市目的地的選擇。

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針對美國聯邦政府僱員退休的節約儲蓄計畫（Thrift Savings Plan，簡稱TSP），2017年決定，由下月起更改旗下國際股票指數投資基金（I Fund）的追蹤指數至MSCI全球指數（美國除外），意味約有41億美元的資金可因此投資中國或其他新興市場的公司。但多家美國媒體報道，美國國家安全顧問奧布萊恩及經濟顧問庫德洛周一代表白宮致函勞工部，指中國隱瞞武漢肺炎疫情，美國政府的退休金不應投資在中國公司。

勞工部長史尤金(Eugene Scalia)隨即去信TSP的董事局，指投資中國股票是把數以億計的退休儲蓄投資到危害美國國家安全的風險性公司，要求董事局立即叫停更改追蹤指數的決定。他又引述白宮信函內容指，部分TSP有意投資的中國公司，美國十分關注其國家安全和人道問題，而這可能令該等公司面對被制裁、公眾示威、貿易限制、抵制，以致其他懲罰性行動，從而損害它們的盈利，令投資該等公司的風險增加。白宮更認為，技資中國公司並非無可替代。

信件的支持文件提到，在美國上市的中國公司，曾多次出現財務造假，但根據中國法律，當局可阻止美國監管機構監察中國上市公司在香港及中國內地核數師的工作，亦無法直接在中國境內調查及取證，以致難以審核中國公司的財務數據。

中國概念股瑞幸咖啡早前自揭財務造假，惹起美國對中資股的關注。事件更引發美國證交會及上市公司會計監督委員會4月下旬發表聲明，指無法取得中國公司審計底稿。