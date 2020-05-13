只因有點像習近平 歌唱家被人舉報 抖音封號

這件事猛聽以來以為是玩笑，有位歌唱家跟中國國家主席習近平長得有點像，就遭到“抖音”連續三次封號。但卻是真事，讓當事人哭笑不得。

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當事人劉克清，旅歐男中音歌唱家，經常在抖音上教授唱歌知識。因為“頭像違規”被舉報後連連封號，有關美聲唱法的講解也被迫暫停。

五月10日本人通過視頻呼救：“各位朋友，我的抖音號又因為我的頭像‘違規’被舉報後封號，而且據說是實名舉報通過。所以又再重新審核我，我已經再一次提供了我個人的證明材料，目前正在等待通過審核。這已經是第三次了因為‘形象違規’被封號了。”

這位歌手頗有歉意地表示，在審查通過之前，他有關美聲歌唱方法的講解無法在抖音上看到了。他問網友：“有什麼辦法可以通過申訴，快點解封嗎？”

北京學者榮劍評論：“古代有避諱，皇上的名字百姓不能隨便提，但也沒有到這種無厘頭的地步，搞不清楚這種自動對號的荒誕劇愈演愈烈究竟是大數據惹的禍，還是有關部門的高級黑？從小熊維尼被禁開始，許多詞都成了敏感詞，但把一個大活人搞成一個敏感人，那也是太搞笑了吧!”

旅美報人曹長青表示，自己因生日與毛澤東同日，文革中不敢過生日，因為那天專屬毛。“現在長得像也算違規，習近平專制要趕超毛澤東？”

有網民說：“長相違規，因臉獲罪，可笑啊可笑”