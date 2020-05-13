吉林市封城 東三省疫情告急

中國東北吉林省吉林市周三宣布封城，關閉部分邊界，停運所有客運班線、旅遊包車，當局下令比照高風險地區“嚴防死守”。

廣告 繼續瀏覽後續

當地報道說，吉林市發生本地聚集冠狀病毒感染，吉林市副市長蓋東平周三稱，該市目前疫情“非常嚴峻，非常複雜，有進一步擴散的重大風險。”

吉林、遼寧、黑龍江俗稱東三省，三省互相關聯。在中國各地疫情基本控制後，各地推行復工復產以來，東北地區一個月來警訊頻頻，先有中俄邊境城市爆出輸入性感染，繼而當地出現了感染源並不明確的病例，目前，曾長期指揮武漢抗疫的中國國務院副總理孫春蘭急赴黑龍江視察疫情形勢。

在吉林省吉林市管轄的舒蘭市宣布成為高風險地區，進入“戰時狀態”，已對所有社區、村屯實行封閉管理後，吉林市發出進一步強化城區疫情管控措施的公告，指出“形勢嚴峻”，要“嚴防死守”，“吉林市城區比照高風險城區”，“內防擴散，外防輸出，嚴格管控”。鄉鎮、社區全面實行封閉管理，進入封城狀態。人口440萬的吉林市由此成為中國全國推行復工復產以來第一個封城的大城市。

該市決定全面排查與確診病例密接人員、境外返吉人員和高風險的確旅居人員，實行網格化、地毯式全面排查，城區以居民小區為單位，“強化社區村屯封閉措施。”“全面實行封閉管理，”“停運所有客運班線、旅遊包車”。城區藥店、診所停止銷售退熱、抗病毒、抗生素類藥品，診所禁止接診發熱病人。

全市所有室內景區、影劇院、歌舞廳、遊藝廳、營業性演出場所、網吧、室內體育場館、棋牌室、麻將館、檯球廳、浴池等人員聚集場所一律停止營業。禁止任何單位和個人舉辦任何形式的聚餐活動；機關企事業單位一律禁止堂食；營業性餐飲單位就餐人員每桌不超過3—5人、間隔1米以上。所有人員在進入公共場所，乘坐公交車、出租車、網約車等公共交通工具，必須戴口罩。

根據當地媒體報道，5月12日0-24時，全市新增本地確診病例6例，新增疑似病例1例。根據通報詳情，這6例確診病例，全部與此前舒蘭確診病例有流行病學關聯。

自從5月7日吉林市下轄的一個縣級市舒蘭市發現聚集性疫情以來，已經有22人確診，367名確診病例的密切接觸者被隔離。舒蘭市已經先於吉林市實施了封城。

『健康時報』報道稱，吉林市這次爆發的群聚感染疫情，源頭是舒蘭市公安局一名45歲的洗衣女工。據稱，這位女工沒有省外居住史、活動史，暫時也未發現境外、重點省份返吉人員接觸史。

據指這位女工的多名親屬、密切接觸者及次密切接觸者相繼確診，甚至包括一個遼寧瀋陽通報的跨省傳播確診病例。

在吉林省的網民李冰之表示，吉林市，現在火車、客車全部停運，已經複課的高三和初三重新上網課。12號開始全市出現搶購，農貿市場物價飛漲。

社交網絡傳出的信息顯示，吉林省疫情相當嚴重，但若在朋友圈談論疫情，微信號馬上會被封掉。被封的理由是“涉嫌傳播惡性謠言等違法內容”。