實驗顯示 說話也能傳染新冠病毒

這種KF94口罩, 同歐盟的FFP2 以及美國的 N95 是一個等級，完全可以阻擋從唾液中分離出的帶有新冠病毒的微沫。

說話時產生唾液，從唾液中分離的微沫可在封閉的環境中停留10分鐘以上，根據『美國國家科學院院刊』周二公布的一項實驗，這些微沫在新冠病毒大流行中起着不可忽視的作用。

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眾所周知，新冠病毒通過咳嗽和噴嚏傳播，但是，人們有所不知的是，當你開口說話的時候，嘴中照樣噴射出肉眼看不見的微型唾沫，這些微沫里可能就含有病毒。微沫越是細微，越是在空氣中能夠懸浮很久，相反，比較重的唾沫，因為地球引力的作用很快就會落在地上。

一些研究消化和糖尿病的專家進行了這樣一個實驗，他們讓一個人在封閉的空間說話，在這個封閉的空間里投入了激光，每一次說話人嘴中噴出的唾沫穿過激光時肉眼就會發現，由此，科研人員確定了唾沫的數量。

在這一實驗里，在封閉空間的人大聲重複着“Stay healthy”(保持健康)幾個字，持續20秒的時間，隨着說話分離出來的唾沫在空氣中平均停留12分鐘。

考慮到唾液中病毒集中的程度，科研人員認為，一個大聲說話的人每分鐘可以產生1000個帶毒的唾沫，這些沫子可以在封閉空間停留8分鐘或更長時間。

研究人員的結論是：這一直接觀察說話的實驗顯示，正常說話產生的唾液噴到空氣中可以懸浮十幾分鐘甚至更長時間，因此，完全能夠在一個封閉的空間傳染病毒。

同樣一個研究團隊4月份在『新英格蘭醫學雜誌』發表的一項研究顯示，說話聲音越小，產生的唾沫相對越少。

證明新冠病毒不僅僅通過咳嗽、打噴嚏，或者通過把手傳播，而且可以通過說話傳播，有助於從科學層面證明戴口罩的必要性。