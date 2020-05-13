日本提出驗證世界衛生組織在新冠擴大初期的對應

5月18到19日舉行的世界衛生視頻大會即將開幕，據悉，日本政府將在此次大會提出驗證世界衛生組織在新型冠狀肺炎感染擴大初期的對應，並將在大會上表示支持台灣作為觀察員參加世界衛生組織（WHO）。

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世界衛生組織在這次新冠流行過程中被指責行動太慢，未及時就新冠病毒發出警報。

日本政府將提出對於世界衛生組織對加盟國提出警告的時間和內容等進行檢證，並將要求世界衛生組織對於成員國發生異常變化時通報的規則嚴格化。現在的通報制度實質上由成員國自主決定，日本政府將提出為了避免通報的延遲和隱蔽，應該對通報規則進行嚴格規定。

日本外相茂木敏充在12日的記者會上表示：世界衛生組織是否充分發揮了其機能需要展開討論。

日本首相安倍晉三在4月17日的記者會上，在談及世界衛生組織圍繞新型冠狀病毒疫情的對應時表示“也存在問題和課題”，認為在疫情平息後應該對其職能進行驗證。世界衛生組織被美國指責偏向中國，日本副首相兼財務大臣麻生太郎也於3月26日在參院財政金融委員會會議上，就世界衛生組織指出：“出現大量聲音說WHO不是世界衛生組織，應該改成中國衛生組織”，因此安倍4月17日也指出：對世界衛生組織“也有在政治上不中立的意見”。

日本在本次會議上將支持台灣作為觀察員參加世界衛生大會。

日本外相茂木敏充對此表示：產生地理的空白不是一件好事。表示支持台灣參加世界衛生大會。

日本官房長官菅義偉也在12日的記者會上表示：在會議上將討論台灣作為觀察員參加世界衛生組織的問題。

4月11日，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中在記者會中公開去年12月31日與世界衛生組織聯繫的電子郵件全文，表示台灣雖未明確說出新冠“會人傳人”，但強調非典型肺炎的特性且病患均隔離治療，強烈暗示人傳人的可能。

台灣方面認為：世衛組織未向全球公開這一信息。

在4月20日世衛組織舉行的例行記者會上，世衛組織總幹事譚德塞指出：台灣方面在去年12月31日發給世衛組織的郵件中，只根據武漢官方疫情報告要求世衛組織給予關於疫情的詳細說明，此外再無其他內容，台灣並未向世衛組織“示警”新冠病毒“人傳人”。