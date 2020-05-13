歐盟建議成員國逐步解除旅行限制

歐盟周三發布針對旅遊業及交通運輸的準則和建議，協助歐盟成員國逐步解除旅行限制，並允許旅遊企業在遵守健康預防措施的基礎上逐步開放。歐盟試圖挽救受到新冠疫情威脅歐洲旅遊業數以百萬計工作機會。德國計畫周末起放寬長達兩個月的邊境管制。

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根據歐盟文件的要求，歐盟內部邊界將以循序漸進和協調的方式解除限制恢復自由流動。法新社消息，歐盟周三公布今夏分階段重啟境內旅行計畫。歐洲各國為防疫而實施旅行禁令，已對旅遊業產生毀滅性影響，歐洲各航空公司被迫裁掉數以萬計的員工。對整個歐盟至關重要的旅遊業，占歐盟區域內生產總額的10%。

歐盟執委會副主席維斯塔格表示，對許多以旅遊業維生的歐洲人，當然還有那些想在今年夏天旅遊的人們來說，這項指導原則可以是迎來更好旅遊季節的機會。

儘管重新開放邊界的決定權掌握在各國政府手中，但歐盟仍敦促27個成員國採取協調一致的方式來解除邊界管制。 歐盟提出一項3階段辦法，首先要從目前禁止大多數不必要跨境旅行的現況開始。到了下一個階段，歐盟希望處於類似疫情階段且狀況改善中的各國和各地區之間，邊界管制能夠解除。最後階段，所有疫情相關的邊界管制都會被取消，歐洲全境的旅行將再度被允許。

歐盟也敦促各國政府，在衡量重新開放邊界的過程中，要考慮經濟、社會和衛生等因素。

據官方數據顯示，到目前全球至少29萬2000人死於新冠病毒疫情，確診病例超過427萬2880例，其中歐洲累計確診179萬3753例，死亡接近16萬人。

另外，德國計畫周末起，放寬長達兩個月的邊境管制，並希望在下月15號恢復與法國，瑞士及奧地利三國邊境的自由流動。德國內政部長周三表示，希望6月中旬以前結束為防止疫情蔓延而實施的邊境管制措施。