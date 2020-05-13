法國對台軍售中國再次表達反對

法國將繼續對台灣提供拉法耶特軍艦維護更新引起中國不滿，法國外交部周三回應北京“應關注目前的新冠疫情而非過去的一段爭議”，中方對此再次表達反對。法新社說，因中方新冠疫情言論法國政府罕見召見中國駐法大使一個月後，法中再起“爭端”。

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據中國媒體報道，在周三的中國外交部例行記者會上，有法新社記者提出：法國政府計畫向台灣出售武器已遭到中國外交部堅決反對並要求法政府撤銷軍售計畫。但相關法國企業不接受中方批評。對此，中國外交部發言人趙立堅表示：“中國堅決反對外國向台灣地區出售武器或同台灣開展軍事安全交流的立場是一貫的、明確的”。“中方已向法方表達嚴重關切”。趙力堅並稱，“再次敦促法方恪守一個中國原則，撤銷對台軍售計畫，避免給中法關係造成損害”。

此前，法國外交部周三回應中方表示，“面對新冠病毒疫情危機，我們所有的注意力及努力都應該集中在對抗疫情之上”。

法新社說，有關的軍售涉及法國在1991年向台灣出售的拉法耶特艦軍售更新和維護合同，當時這項軍售引起北京與巴黎之間嚴重的外交危機。這是在中方因新冠疫情言論招致法國政府罕見召見中國駐法大使一個月後，法中外交上再一次“升高調門”。

法新社說，雖然疫情期間法國“需要”來自中國的防護設備及口罩，儘管每次出現“爭議”雙方都避免升級極力“降溫”，法國對中國的“警告”仍做出回應。

法國外交部稱，法方尊重一中原則，但也嚴格遵循對台合約，強調現應將焦點擺在對抗疫情。法國外交部強調，根據1994年與北京重建關係的協議，法國尊重“一個中國政策”，但“法國嚴格遵循與台灣締結的契約性協議。自1994年以來，法國的立場沒有任何變化。”

聲明並提到：“面對2019冠狀病毒疾病危機，我們所有的注意力和努力都應聚焦於對抗疫情之上”。

台灣國防部本月初發布公告稱，台灣海軍將以8億元新台幣預算從法國採購“康定級”（拉法耶特）軍艦干擾火箭發射系統升級套裝。此案在本月起執行，預估2023年完成升級。

法新社稱，中國高調稱頌抗疫成果優於西方國家，而美國等西方各國則指責北京隱瞞疫情；目前雙方“論戰”又轉到極為敏感的台灣問題之上。