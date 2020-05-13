湖南郴州再現“大頭娃娃”事件 官方回應：未發現醫生參與

近期震動家長圈的湖南郴州“大頭娃娃、假奶粉”事件持續發酵。據報道，湖南永興縣市場監管局已就相關事件做出決定，要求立即成立調查專班，並立案進行調查，同時安排報道中的5名孩子進行全面體檢。

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據湖南經視報道，近日湖南郴州永興縣多名患者家長發現自己孩子身體出現濕疹，體重嚴重下降，頭骨畸形酷似“大頭娃娃”，還有不停拍頭等異常情況。經媒體調查發現，這些患兒被醫院確診為“佝僂病”，且都食用了一款名為“倍氨敏”的“特醫奶粉”。實際上，這款“奶粉”是一種固體飲料，並不具有特醫奶粉資質。據網路流傳視頻顯示，這些幼兒在體檢時被診斷為牛奶過敏，醫生因此建議家長購買氨基酸奶粉給孩子食用。家長們隨後去郴州愛嬰坊母嬰店買奶粉，經導購員強烈推銷，最終購買了“倍氨敏”這款產品。當有家長對產品包裝上的“固體飲料”提出質疑時，導購聲稱“倍氨敏”是店裡最好的奶粉，也是最暢銷的，許多過敏寶寶都在吃。

視頻一經播出，就引起了家長們的強烈關注。據陝西法制網官方賬號消息，相關事件引起了湖南永興縣委、縣政府的高度重視，並以連夜召開緊急會議。永興縣市場監管局局長邱傳輝回應媒體稱，會議做出三點決定：一是要求立即成立調查專班，並立案進行調查；二是對報道的5名孩子進行人文關懷，安排人民醫院兒科專家對其進行全面體檢；三是“舉一反三”，在當地進行為期一個月的兒童食品安全全面清查整頓行動。他稱，目前調查小組已聯繫涉事企業，且暫未發現有醫院和醫生參與事件過程。該宣傳負責人還表示，調查小組已在昨日接觸一名患兒家長，今日會繼續與其他家長見面。

另據新京報報道，目前涉事廠家湖南唯樂可健康產業有限公司(以下簡稱湖南唯樂可)已介入事件調查，涉事產品已於去年停產。相關信息顯示，2019年，湖南唯樂可的銷售總額達1405.47萬元，其實控人肖詩弧曾任澳優乳業副總裁、首席運營官等職位。公開資料顯示，澳優乳業是國內知名嬰幼兒奶粉企業，2009年10月在港股上市。2019年，澳優乳業實現收入67.36億元、凈利潤8.78億元。

據天眼查數據顯示，湖南唯樂可成立於2015年2月，經營範圍包括含乳飲料和植物蛋白飲料、嬰幼兒配方乳粉、特殊醫學用途配方食品等。2017年至2019年，該公司分別實現銷售總額123.74萬元、759.72萬元、1405.47萬元，同比增幅達29%、514%、85%。據悉，早在2016年4月，湖南唯樂可就曾申請註冊“倍氨敏”商標，並於2017年5月完成註冊，專用權期限為2017年5月28日至2027年5月27日。但該公司方面在周二接受新京報記者採訪時表示，“倍氨敏”產品已在2019年年中停產，目前公司已經介入事件調查。據介紹，“倍氨敏”是普通食品，普通人群均可以食用，產品符合國家標準(固體飲料標準)。

至於涉事產品為何在涉事母嬰店門店售賣且銷售給了牛奶過敏孩子，湖南唯樂可方面稱，公司只是依據國家法規生產產品，對門店銷售給孩子一事並不清楚。據悉，早在2019年7月，媒體就曾曝光過湖南郴州地區的一起固體飲料冒充特醫奶粉事件。今年3月30日，有十幾位家長在“問政湖南”上發表《郴州“大頭娃娃”父母們聯名請求政府處理郴州假奶粉事件》的“聯名信”，稱2019年郴州發生一起“大頭娃娃”奶粉事件，“全因郴州兒童醫院醫生向患兒推銷奶粉所致”。與上述視頻不同的是，這次事件的主角是一款名為“舒兒呔”的固體飲料。