特朗普簽署行政命令延長封殺華為、中興一年

美國總統特朗普周三簽署一項行政命令，延長他在去年5月頒布的一項國家緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成威脅的公司，如華為、中興等製造的電信設備。美國國務卿蓬佩奧訪問以色列，再批中國隱瞞新冠病毒疫情。美聯邦退休儲蓄投資委員會無限期押後投資部分中國企業。

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路透社報導，特朗普這項命令援引“國際緊急經濟權力法”。該法賦予總統調整商業政策的權力，以應對威脅美國的國家緊急狀態。

美國國會議員表示，特朗普2019年這項命令直接針對華為與中興通訊等中國企業。

周三訪問以色列的美國國務卿蓬佩奧再次批評中國隱瞞新型冠狀病毒疫情。 蓬佩奧到訪以色列與總理內塔尼亞胡會面，讚揚以色列是偉大的合作夥伴，在全球抗擊新冠疫情大流行期間，願意共享資訊，“不像部分國家，試圖混淆和隱瞞訊息”。蓬佩奧沒有直接點名，但媒體解讀他所指的是中國。

蓬佩奧此前前接受以色列媒體訪問時說，肯定病毒源頭來自中國武漢。他並表示，中共去年12月，已知悉有關病毒，但試圖混淆訊息，剝奪民眾說話的權利，並沒有迅速共享資訊，為世界帶來巨大風險。 蓬佩奧是一月以來，以色列大規模封鎖邊境遏止疫情後，首位到訪當地的外國官員，獲豁免兩星期強制檢疫。

另據報道，美國聯邦退休儲蓄投資委員會周三宣布，將會“無限期”押後投資到部分中國企業資產。聲明指出，由於疫情大流行導致經濟環境轉變，以及委員會內將有新成員提名，導致作出這項決定。 較早前，美國傳媒引述官方信件報道指出，國家安全顧問奧布萊恩同白宮經濟顧問庫德洛去信勞工部，要求聯邦僱員的退休基金不再持有中國資產，總值超過40億美元。