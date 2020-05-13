瑞幸咖啡宣布CEO錢治亞和COO劉劍被停職 總裁向員工發信致歉

曾一度成為中國最大連鎖咖啡品牌的瑞幸咖啡在5月12日宣布調整董事會和高級管理層，CEO錢治亞和COO劉劍被暫停職務，另外瑞幸董事、高級副總裁郭瑾一為代理CEO。此外，瑞幸總裁辦發布的內部郵件中，瑞幸向公司員工表達了歉意，稱“給各位夥伴及你們的家人帶來了嚴重的困擾。對此，公司向你們表示深深的歉意。”

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總部位於廈門的瑞幸咖啡4月2日向美國證券交易委員會（SEC）提交公告，公開承認財務造假，稱自查發現公司首席運營官（COO）劉劍等財務造假，牽涉約22億元交易額，令投資者大跌眼鏡。偽造的金額在瑞幸咖啡之前公布的2019年第二季度至第四季度的實際或者預期收入佔據很大比例。4月3日，中國證監會隨即表態稱，高度關注瑞幸咖啡財務造假事件，對該公司財務造假行為表示強烈的譴責。此後短短幾日，愛奇藝、跟誰學相繼被做空，好未來自爆銷售醜聞……中概股市場烏雲密布。相關事件也在太平洋兩岸的金融市場中引發熱議，美國證券交易委員會（SEC）主席傑伊·克萊頓(Jay Clayton)更是在22日受訪時直接提醒投資者，因為信息披露的問題，不要將資金投入在美國上市的中國公司股票上。相關風波也引發中國政府高層關注，中國副總理劉鶴自4月以來曾多次召開國務院金融穩定發展委員會會議，並強調，“堅決打擊各種造假和欺詐行為”。

瑞幸咖啡此次的人員調整中，除了CEO錢治亞和COO劉劍被暫停職務，並從董事會辭職。瑞幸咖啡還對參與造假的6名員工進行停職或離職安排。公告表示，瑞幸咖啡於2020年4月2日發布有關造假事件的公告以來，公司董事會特別委員會監督主導的獨立調查發現了關於財務造假的更多證據。此外，董事會已任命公司董事、高級副總裁郭瑾一為代理CEO。董事會還宣布任命曹文寶和吳剛為董事會成員。目前，董事會薪酬委員會由Sean Shao先生、劉二海先生和郭瑾一先生組成，Sean Shao擔任主席;董事會任命和公司治理委員會由Wai Yuen Chong、黎輝和郭瑾一先生組成，Wai Yuen Chong先生擔任主席。審計委員會成員無變化。

依據公告，曹文寶自2018年6月起擔任瑞幸咖啡高級副總裁，負責門店運營和客戶服務。在加入瑞幸之前，在麥當勞中國擁有23年的經驗，擔任過包括麥當勞中國副總裁和北方大區經理等不同職務。吳剛自2019年3月起擔任瑞幸負責戰略夥伴關係的副總裁，自2020年4月以來一直負責供應鏈管理。在加入瑞幸之前，他在航空業有超過26年的經驗，包括在中國聯合航空公司、中國東方航空公司和中國國際航空公司擔任高級管理職位。另據《華爾街日報》報道，知情人士透露稱，瑞幸咖啡首席技術官何剛(CTO)已經辭職。在何剛離職之前，瑞幸咖啡一名董事會董事也在近期辭職。

他們中，曾跟隨瑞幸咖啡董事長陸正耀工作多年，並親手創立該公司的CEO錢治亞的離職被尤為關注。錢治亞不僅在瑞幸咖啡此前的崛起中發揮重要公關作用，被稱為“中國咖啡女王”，而就在3月16日公司出事數日前，她還曾以120億元財富位列《2020胡潤全球白手起家女富豪榜》第42位。作為瑞幸咖啡的聯合創始人，將接替錢治亞出任公司CEO的郭謹一此前最“出名”的一次經歷，則是深夜在社交平台“怒懟”星巴克。2018年5月15日，瑞幸咖啡發布公開信稱，近期在業務發展中遭遇星巴克的不正當競爭，就星巴克涉嫌壟斷行為擬向法院提起民事訴訟。

郭謹一還在2018年的一次公開演講中提出，在中國，消費者消費咖啡的頻次非常低，而咖啡將是一個充分競爭的市場，世界上可能除了中國以外，其他國家和地區都有很多咖啡品牌在激烈競爭，而且很多本土品牌都做到了所在市場份額的第一名。不過有分析人士指出，與錢治亞曾頻頻在公開場合露面不同，他則相對低調，除了出席幾個行業會議外，最近一次為自家“站台”，已經是將近一年前。2019年7月8日，瑞幸咖啡高調推出全新的戰略茶飲產品小鹿茶。發布這款鎖定新生代的年輕消費人群，定位為“年輕人的活力下午茶”新品的，正是郭謹一。

另據消息人士介紹，當地時間12日晚11時，瑞幸咖啡總裁辦發布了一封內部信件。該信件稱造假事件發生以來，瑞幸咖啡陷入前所未有的危機，品牌形象和聲譽受到影響，為員工所受困擾向員工緻歉。此前，瑞幸咖啡發布公告稱，其原第三大機構股東Captial Research Global Investors(以下簡稱“CRGI”)清倉了公司所有股份。而據瑞幸咖啡向SEC提交的文件，截至今年2月10日，CRGI還持有瑞幸咖啡9.2%的股權。除了CRGI，孤松資本也於4月3日清倉離場，它在做空報告發布前持股10.6%。另外，愉悅資本的持股比例則在2月12日從11.13%減至5%。