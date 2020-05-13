立法會9.6選舉 學者料民主派難以取得過半議席

經過北京政府「兩辦」加強對港管控後，港府決定在9月6日進行立法會選舉，根據政制及內地事務局向立法會提交的文件顯示，早前頗受爭議的長者投票特別安排應不會在9月選舉時用上。至於民主派期望承接去年區議會選舉大勝的勢頭，在立法會選舉中扭轉劣勢，取得過半數議席，政治學者蔡子強預料，成功機會低於一半，但相信可取得四成半議席。

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由於建制派在去年的區議會選舉中大敗，部分人憂慮反修例運動積累的民意會令他們在9月的立法會選舉中再嘗敗績，故希望推遲，在區選中落敗的立法會議員何君堯更於上月致函行政長官林鄭月娥，以人群聚集不利減低感染武漢肺炎為由，要求延遲一般在9月上旬舉行的立法會選舉。但政制事務局昨天提交立法會的文件建議，選舉於9月6日舉行，而提名期則定在7月中旬至下旬。

不過，當局亦為減低染疫機會作出特別安排，包括任何人進入票站前，均需佩戴口罩、用搓手液清潔及探測體溫，票站亦會設特別投票間，供有發燒徵狀的選民投票。

至於早前選舉事務處就長者可優先投票的諮詢建議，則未有在文件提及。在公眾諮詢期間，建制派人士支持讓長者優先投票，但民主派人士憂慮，此舉可方便建制派在動員長者早早投票後以不同理由讓政府實時終止投票，認為現時由票站主任運用酌情權處理長者投票安排即可。

學者料難達35+ 即使如願也會被DQ

經歷去年區議會選舉大敗，建制派嚴陣以待，第一大黨民建聯會以黨內初選訂定參選名單，減少「自己人打自己人」，其他建制派政黨亦互相協調參選人選，洞少競爭；泛民主派方面，除了激進本土派之外，各黨派同意透過初選訂定參選名單，部分選區最後會以民意調查落實最終參選名單。有份協調泛民初選的佔領運動發起人之一的戴耀廷上周曾表示，更有信心達到「35+

(即在70個立法會議席中取得「35席或以上」)的目標。

不過，另一名佔領運動發起人陳健民和中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強均認為，泛民取得32或33席是較合理的推算，取得過半數議席的機會低於一半。

蔡子強向本台解釋，在地區直選方面，部分泛民政黨以取得六成半投票率作為推算取得23至24席議席的基礎，但這是不切實際的，因為上次立法會選舉和去年的區議會選舉，泛民只分別取得54%和57%的選票得票率，以現時的情況，能增加五個百分點已是很好的成績。他按過往投票情況計算，泛民只可在直選中爭得21席，比現屆選舉時多2席。

功能組別方面，由區議會議員提名再由選民直選的「超級區議會」議席，他相信，泛民只可維持取得3席的成果，故兩組最後由選民投票的議席中，泛民可望共取得24席。

在餘下30席功能組別議席中，泛民人士雖已努力成立組織以便成為界別選民，但建制派同樣朝這方面努力，從他掌握的數據看來，泛民的成績並不突出。蔡子強指出，加上功能組別的屬性，「黃色經濟圈」的效用不會太大，故總的來說，戰情並不樂觀，以早前泛民較為樂觀能攻陷的四個界別看來，現在只有投的是「個人票」而非「公司票」或「法團票」的工程界有機會取得一席，即可保原來的8席之外加1席。

他說，地區直選和功能組別兩組議席相加，是32至33席，比2016年選舉時的30席增加2至3席。但港府其後褫奪多名泛民議員資格，令泛民在議會中只餘25席。

陳健民和民主黨主席胡志偉亦預料，當局會在選舉前褫奪(DQ)部分勝算較大的泛民參選人來打擊泛民選情；即使泛民奇蹟地取得過半議席，港府亦會找借口褫奪幾名議員資格，令民主派議席無法過半，以維持其對立法會的控制。

建制派的立法會財委會主席陳健波則評估，民主派很大機會做到「35+」，形容屆時香港一定會出現大災難，因為「反對派」已表明會阻撓政府政策。