華盛頓公開指責中國試圖竊取美新冠疫苗研發信息

華盛頓星期四公開指責中國試圖通過網絡竊取美國有關新冠疫苗的研發信息。美國聯邦調查局公告，正在對與中國有關的黑客襲擊美國計算機系統的行動展開調查。

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美國當局懷疑中方通過黑客竊取其正在研發中的一種新冠疫苗的知識產權，譴責中方“試圖非法獲取有關新冠疫苗研究、醫藥研究以及針對新冠患者的檢測劑信息以及獲取相關研究人員的名單信息”。

聯邦調查局表示，正在對隸屬於中國的黑客及非傳統計算機人員的活動展開調查，美方沒有點名這些黑客的身份，以及黑客對準的具體目標。

法新社報道分析，這裡涉及的一方面是與中方有關的電腦黑客，另一方面是涉及中國的研究人員以及研究生。特朗普政府曾指責，這些在美國大學和實驗室工作的研究人員和大學生“積極地竊取”美方的科研信息。

美方警告說，中國的盜竊企圖對美國有關應對新冠病毒的研究構成嚴重威脅。

中國駐美大使館尚未對聯邦調查局的指責作出反應。星期一，中國外交部已提前對相關流傳的信息予以否認。以往，中方對美國有關其網絡盜竊的指責統統予以否認。中方稱，中國在新冠疫苗研究領域領先，僅僅憑藉傳言來指責中國非常不道德。

美方如此公開指責中方偷竊知識產權，被認為將會使已經緊張的美中關係更加敗壞。而且，目前正是華盛頓對北京加緊施壓的時刻。

特朗普此前已經表示，要讓中國為這次疫情付出代價。共和黨參議員周二已提出一項授予總統制裁中國特權的法案，該法案規定，如果中國在新冠病毒來源的問題上繼續採取不透明的做法，總統將依據該法案下令制裁。

美國政府一直指責中國當局隱瞞新冠疫情早期信息，隱瞞了中國爆發疫情的規模，因此對這一疫情最終蔓延全球，導致近三十萬人死亡負有重大責任。

特朗普與其國務卿蓬佩奧現在公開懷疑，新冠疫情源頭可能出自武漢病毒研究所發生的一場事故。美國參議員林賽·格雷厄姆稱：中國仍拒絕國際社會前往武漢病毒研究所調查，另一位參議員吉姆·英霍夫也表示，中共對新冠病毒源頭採取的欺騙態度導致病毒全球大流行，使得全世界喪失了眾多的生命和寶貴的時間。