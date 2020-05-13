解放軍八月首度舉行奪取東沙島軍演台灣國防部稱有應援計畫

大陸人民解放軍計畫八月在接近海南島的南海區域，舉行設想奪取東沙島的大規模登陸演習，東沙島目前是由台灣擁有和管理。台灣海巡署表示，東沙島駐防部隊預計六月將再度實施環島海域火炮射擊訓練。台灣國防部則表示，對外島有應援計畫，各項戰備整備不會停頓。

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日本共同社12日報導，大陸人民解放軍計畫八月舉行這項大規模的登陸演習。將由負責南海防衛的南部戰區實施，動用登陸艦、氣墊船、直升機和陸戰隊，規模前所未有。

報導說，在馬英九政府時代，大陸在東沙比較克制。但最近解放軍內部有較多意見認為，應該研究是否施壓讓不太關心南海主權的蔡政府主動放棄東沙，或是由解放軍佔據東沙。

報導分析指出，要從解放軍設有基地的海南島經過巴士海峽前往太平洋，必經東沙島，此地對解放軍而言有重要戰略意義。去年12月大陸第一艘國產航母「山東艦」也部署在海南島基地，對中方而言，提高了控制東沙的必要。而最近美軍電戰機為了搜集解放軍情報，在東沙島附近空域頻繁飛行，僅四月就飛過當地13次。

台灣國防部作戰計畫室聯合作戰處長林文皇表示，國軍秉持不升高衝突、不引發爭端原則，維護國土主權，確保國家安全，對外島都有應援計畫，各項戰備整備不會停頓。國防部發言人史順文表示，國軍對周邊共軍演訓與軍事動態，運用聯合情監偵作為，對周遭狀況都能充分掌握、及時應處。

台灣海巡署表示，駐防東沙島的部隊，已經在二月間實施環島海域火炮射擊訓練，預計六月將再度實施，驗證島上陣地各式迫擊炮和機炮的射擊效能。屆時將由國防部派員登島，協助督考與驗證。

台灣在東沙島設有環礁國家公園與國際海洋研究站，海巡署東沙指揮部則有兩個中隊的駐軍，駐防在東沙島兩側。