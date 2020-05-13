香港23日沒有新症可能「斷纜」 新增一人染疫 學者稱不可進一步放寬防疫措施

香港在過去23日沒有新的武漢肺炎感染個案，特首林鄭月娥更研究在本月放寬與廣東省和澳門人士入境的家居隔離限制，但不同傳媒引述消息人士指，一名66歲女子極有可能成為新的本地確診個案，若證明屬實，23日「零紀錄」將中斷。不同學者均認為，這是重大警號，認為香港不應再放寬疫情防控措施。

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消息人士指，極有可能令香港23日「零紀錄」「斷纜」的，是一名居於新界荃灣梨木樹一個公共屋村的66歲女士，她報稱沒有外游紀錄，亦沒有接觸過確診患者。她前日發燒及輕微咳嗽，到居所附近的門診求醫，並留下深喉唾液樣本化驗，昨天初步測試呈陽性，數值顯示她的傳染風險頗高，隨即入院接受隔離治療，覆檢結果同樣是陽性。若她正式確診，將是香港第1049染疫人士。

身兼政府抗疫督導委員會專家顧問的香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(13日)早在電台節目中表示，上述個案令香港防疫工作響起重大警號，顯示本地仍然存在隱性傳播鏈，建議港府加強檢測，把檢驗樣本增至7500個；若市民出現輕微呼吸道癥狀，便應立即檢驗，藉此截斷本地傳播鏈。

當局現正追蹤與該名66歲女士居於同一棟樓的居民是否有人正進行家居檢疫，從而尋找病毒源頭，袁國勇認為，在未了解到上述個案源頭前，港府不應進一步放寬實施中的防疫抗疫措施，包括限聚令；若在未來一周沒有新的確診個案，方可繼續原訂本月27日開始的複課安排。

另一專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌估計，最大可能是有海外回港的家居檢疫者，檢疫後才發病，造成小區傳播，令該66歲女士染疫，但現時沒有足夠數據評估引起小區爆發的風險。

港府上周五起放寬「限聚令」，把限聚人數和食肆每桌食客人數由4人放寬至8人，健身中心、美容院、酒吧等亦可重開，但事隔五天，便傳出可能本地感染個案。

澳門方面，自4月9日起已沒有新增個案，即35天「零紀錄」，累計感染人數維持45人。