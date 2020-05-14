世界報：要讓它輸，中國的“軟實力”

武漢肺炎疫情肆虐全球之際，北京將口罩出口到全球各地，並藉機輸出中國“軟實力”，卻未得其功，適得其反。因為夢想着一個“中國的世界”的習近平，沒辦法使北京模式適應地球其他地區。

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法國《世界報》駐中國記者勒梅特（Frédéric Lemaître ）5月11日撰文指出，當北京炫耀拯救世界，向130國運送將近280億個口罩之際，中國的國際形象似乎並未從中受益，而是相反。所以中國不高興。

中國科學院最近的一篇文章談到，“中國受到攻擊，如何更好應對”，並且指出，中國現在在西方引起“敵意”。另一份中國國家安全研究中心的報告的描繪得情況更暗淡。該報告指出，自1989年天安門屠殺以來，全球反華情緒從未像現在這樣高漲。據路透社透露，這篇向習近平提交的報告不排除美中發生軍事衝突的可能。

中國通們批評的最激烈

甚至在中國外交最關注的非洲大陸，中國也未能免遭攻擊。四月初，非洲人在廣州遭遇種族歧視事件，持續在非洲引發激烈反應，在尼日利亞尤甚。

另一個令人不安的跡象是，在北美和歐洲的社交平台，許多年輕時曾對中國着迷，去中國生活和學習漢語的中國問題專家們，如今成為批評中國最激烈的一群。

世界報說，其實，當下的地緣政治局勢罕見地對中國有利：美國總統已經毫不在乎自己的國際形象，印度正在經歷驚人的民族主義自我封閉，歐洲自顧不暇地掙紮着，俄羅斯已經沒錢實現自己的野心。

讓你驚奇 卻無好感

中國憑藉經濟成功向世界推介自己的模式。中國還有一個工具箱，那就是“一帶一路”全方位投資計畫和與之相配的巨量財務資源。

可是，正如澳大利亞駐北京（2007—2011年）大使傑夫-拉比（Geoff Raby）在2019年夏季的《外交事務》雜誌上所言:“中國沒有軟實力”。更確切地講，它沒辦法引起人們的好感。您可以欣賞中國的經濟和技術成績，卻不想要那裡的生活方式，更不願意在那裡生活。也就是說，中國被欣賞，卻不吸引人。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2019年進行的一項調查，在33個國家中，有21個國家的民眾認為美國的形象比中國好。僅有7個國家情況相反。

在亞太地區，中國更多被視為是威脅而不是盟友。如果說，唐納德·特朗普的受歡迎程度處於最低水平，那麼，習近平也無法從特朗普的最低民意中獲得任何好處。

智庫研究人員表示，實際上，對其中一位領導人缺乏信心，經常會導致對另一位領導人也缺乏信心。

在答案能說明問題的24個國家中，有18個國家的國民既不信任特朗普也不信任習近平。只有在俄羅斯，習近平的受歡迎度才明顯超過特朗普。

怎樣解釋這個情況？最先提出軟實力概念的美國政治學家約瑟夫·奈爾 (Joseph Nye)表示，在社交媒體時代，“信譽是最稀缺的資源”。那是麻煩所在。

巨資海外宣傳為黨敘事

澳大利亞駐北京大使傑夫-拉比指出，北京用數十億美元在海外提升自己的形象，是中國最大的浪費之一。他說，問題的癥結是，這些錢被用於為中共黨的敘事服務。這個做法尤其導致了孔子學院的失敗。利用文化進行宣傳，甚至進行間諜活動，就失去了一切信譽。於是，許多國家都公開表示敵意。

另外，北京咄咄逼人的進攻外交對於提升中國的形象也沒有好處。試想，一個國家的外交官被稱為“戰狼”，怎能不讓別人害怕被它吞噬掉？

“中國世界”的夢想

但問題無疑是更深層的。非盈利組織“國家亞洲研究辦公室”的中國問題專家娜德吉·羅蘭(Nadège Rolland)4月27日在美國國會聽證會介紹說，甚至在中國內部，中國共產黨的思想體系也變得很難描繪。這個體系混合了中國特色的馬克思列寧主義，社會主義，民族主義和儒家思想元素”。不過，有個主題明顯是在習近平上台後浮現的：中國特色論。習近平主張通過向世界推介一種文化，獨特歷史，獨特民族，來證明沒有任何外來的經濟和政治發展模式適合中國。唯有中國共產黨才能決定中國走什麼道路。

在這個“特色”名義下，任何基於“非中國”價值觀，對中國國家進行的批評，都將受到懲罰。美國籃球俱樂部的經理不幸因支持香港民主派，導致整個NBA遭中國抵制。

在中國之外，北京的行為也讓人看不太明白。法蘭西公學院教授程艾蘭Anne Cheng在 « Pandémie et mondialisation à la chinoise »（大流行與中國式全球化）一文中指出：在過去40年，從文革結束脫離毛時代開始，我們從“世界上的中國”，變成“中國與世界”，最後變成“中國就是世界”：這一圈循環結束後，中國再次宣稱自己就是“天下”，又回到20世紀初之前的提法。所以，夢想“中國的世界”的習近平，無法使他的模式適應地球其他地區。