世貿總幹事阿澤維多宣布提前一年結束任期

世貿組織總幹事阿澤維多周四宣布，他決定提前一年結束任期。法新社說，在新冠疫情衝擊全球經濟之際，阿澤維多以“家庭私人原因”提前辭職。

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世貿總幹事阿澤維多周四在世貿召開的視頻會議上表示，提前一年辭職是一個“個人的決定”。他說，“我相信這是有利於世界貿易組織的決定”。

阿澤維多在世貿164個成員代表參加的特別視頻會議上表示，提前離任不是因為健康，也不是尋求政治機會，是個人同家庭的決定。

來自巴西的阿澤維多2013年9月開始擔任世貿總幹事，2017年成功連任，任期原本至2021年8月31日。

世貿召集164個成員國代表團常任代表參加周四舉行特別會議，向他們通報“緊迫世貿組織行政議題”。

彭博此前報導，阿澤維多曾告訴各國政府，他計畫在任期結束前辭職。