中國國際形象為何遭遇滑鐵盧

北京在向世界輸出了無數應對新冠疫情急需的口罩，但是這些舉措並沒有能夠改善中國在世界的形象。個中緣由，戰狼們或許也有苦衷？

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加拿大安格斯里德研究所一份最新調查顯示，只有百分之十四的加拿大人對中國持正面態度，超過五分之四的加拿大人說，中國政府對新冠疫情報告不誠實。而在日本，對中國的好感度只有22%。皮尤研究中心剛剛公布的報告顯示，世界許多國家對美國抱有好感，但對中國持負面評價。美國周三公布的一項民調顯示，大部分受訪美國人認為中國政府需對新冠病毒的傳播負責。

法國『世界報』報道，中國可能也感到困惑，北京吹噓要拯救世界，向世界130國寄出280億隻口罩，但是不但沒有獲得讚美，反而形象更加暗淡。人們還注意到一個現象，在社交網絡上，眾多青年時代學習中文，被中國以及中國文化吸引的北美以及歐盟的專家，現在成了北京最嚴厲的批評者。

在損害中國形象方面，諸多觀察家認為中國的外交官起到了事實上一馬當先的作用。這些外交官們使用的粗鄙的語言，挑釁的動作，引起的是一種恐懼。中國的這種戰狼外交絲毫無助於改善中國的形象，

加拿大『環球時報』報道，加拿大駐中國大使鮑達民上周在加拿大國際理事會上很直白地表示，北京的行為破壞了中國本身在全球的軟實力。他指出，中國現在累計的是“負面”軟實力。中國的外交官威脅要抵制澳大利亞，給歐盟一些國家贈送了口罩大吹大擂，而歐盟在中國疫情最嚴重時贈送的醫療物資卻要歐盟千萬別提。加拿大前駐中國大使趙樸對此評論說，中國咄咄逼人的外交大軍反而使得北京和世界其他國家疏離。這種所謂的“戰狼”外交手段，甚至讓過去舉棋不定的歐洲國家因此反感。

中國經濟上取得了成功，中國還有一個無所不包的投資工具—一帶一路，但是法國『世界報』引述澳大利亞前駐中國大使芮捷銳指出，“中國沒有軟實力”，精確地講，中國無法讓人覺得可愛。人們可以欣賞中國的經濟成就和技術進步，但一點都不欣賞中國人的生活方式，更不用說去中國生活。

戰狼外交言論之張狂，中國駐瑞典大使桂友友當屬一絕。瑞典與中國的關係急轉直下，瑞典關閉所有孔子學院，不能不說與這位一再向瑞典無理施壓的中國大使有關。中國長期囚禁香港銅鑼灣書店書商桂民海，瑞典一再要求中國放人，中國居然聲稱被其剝奪了人身自由的桂民海自願放棄瑞典國際加入了中國國籍。1月份，瑞典電視台專訪桂友友大使，他威赫瑞典媒體不要批評中國，形容瑞典媒體猶如48公斤輕量級拳擊手，想挑釁86公斤的中國重量級拳擊手，等着瞧吧。瑞典外交部1月21日召見這位大使，瑞典外長指責他的言論是“令人無法容忍的威脅”。

對於這種“愈戰愈遠”的戰狼外交現象，中國的一些學者也開始憂懼。香港『南華早報』報道，北京當局通過一些自媒體和官媒宣傳中國抗疫優勢，在中國外交系統與官媒帶動下，中國正興起新一波的民族主義情緒。中國人民大學國際關係學者時殷弘上周在學校的一次線上座談會表示，這種做法原本是要凸顯中國政治制度的優越性以及中國在抗擊全球公共衛生危機中的領導地位，但實際上問題複雜得多。這位學者認為，外交系統和官媒未能體察這種複雜性，做法上有欠深思熟慮，急切和高調的手法導致事與願違，反而加深了中國與其他國家之間的鴻溝。時殷弘認為應儘快改變方式，以降低逐漸高漲的反中情緒。南京大學中國南海協同創新研究中心主任朱鋒5月10日在本校一次線上座談指出，上述戰狼手法加劇了北京和華盛頓的緊張關係。他呼籲當局緩和這一緊張情勢，調整外交政策。

法國戰略研究基金會學者Antoine Bondaz認為，部分中國外交官的言行很明顯收到了反效果，可謂“自殺式公關”，他認為北京鼓勵這樣做，反映了當局的不安全感。在法國漢學家、香港浸會大學政治與國際研究學系高敬文教授看來，北京到處迫使人們接受他們的觀點，“中共的宣傳大拍賣既摧毀了他要表達的信息又摧毀了信息的可信性”。

紐約時報引述加州大學聖地亞哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗分析，北京鼓勵中國外交官表現得好鬥。她說，將趙立堅提拔為發言人的做法，以及他關於美軍的言論，“向中國國內的所有人發出信號，表明這是官方路線，因此具有擴音器效果”。她還指出，這也讓任何談判都變得更加艱難。