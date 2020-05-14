張賈龍推特發聲被指尋釁滋事案審結待判 美國促釋放

敢言的前媒體人張賈龍因在推特上發言，被指尋釁滋事，案件昨（13日）在貴州省法院開庭，他在庭上否認控罪，堅持自己只是行使言論自由，但自發到庭旁聽者受阻撓，而審訊不足一個上午便審結，家屬憂慮，開庭只是「走過場」。法庭表示，審判結果將擇期宣判，美國則公開呼籲中國放人。

廣告 繼續瀏覽後續

張賈龍去年8月因涉嫌尋釁滋事罪而被刑事拘留後，據其妻子透露，公安揚言要對張在過去十年的推特言論「算總賬」。張賈龍認為，他發布和轉發的推特信息，是他個人觀點的表達，屬於言論自由的範疇，不構成犯罪，而其律師亦為他作無罪辯護。

貴陽市法院早上九時半開庭，法院一早便已加派警察巡邏，防止民眾聲援，而前貴州大學教授楊紹政一行三人駕車前往旁聽時，遭該市公安局人員中途攔截，被強行扣留在派出所，直至庭審完結方乎獲釋。至於貴州律師李貴生和王宗躍自行前往旁聽，但遭審判長以沒有旁聽證為由拒絕。結果，現場只有張賈龍的父親和妻子獲准旁聽。

張賈龍案引起國際關注，美國國務院發言人摩根·奧塔格斯在開庭前於其推特發文，指對中國當局又起訴一名僅僅是表達己見的記者表示擔憂，促請中共釋放張賈龍。而美國駐使館在轉發摩根以英文書寫的推文時同時發推，把摩根的推文翻譯成中文。有關推文獲得一千多人讚賞，但以中文書寫的留言，則大多指責美國多管閑事。

現年32歲的張賈龍，曾任職《財經》雜誌和騰訊財經頻道，曾報導中國藝術家艾未未工作室遭強拆及「結石寶寶之父」趙連海為毒奶粉受害兒童維權等人權案例，亦曾聲援良心犯，並於2014年初向到訪北京的美國前國務卿克里提出要求，籲美國幫助推倒中國網絡防火長城。張賈龍疑因遭受報復而被媒體辭退後，返回貴州營生。張賈龍被刑拘後，「無國界記者」組織曾發表聲明，指這種毫無根據的逮捕，是中國政府不尊重批判聲音的體現，要求中共釋放張賈龍。