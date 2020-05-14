斯坦福大學知名學者：新冠疫情蔓延加劇全球糧食危機

新冠病毒疫情蔓延正加劇全球糧食不穩定狀況。美國史丹福大學食品安全與環境中心主任洛貝爾（David Lobell）發表研究報告指出：全球各地新冠病毒蔓延，加上內戰、蝗災等禍害，再加上天氣持續乾旱，都正在影響全球糧食流動率，導致糧食短缺危機。

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洛貝爾研究指出：新冠病毒疫情影響全球糧食的最大危機，首先與低收入勞工收入損失有關。他分析，這群低收入勞工中許多人從發展中國家移民到富裕國家，工作後寄錢回老家，新冠疫情使得這群勞工失業、收入受到嚴重損失，而導致發展中國家的經濟連帶受到影響，引起食品短缺問題。

在食品供應鏈方面也有風險。洛貝爾指出，需要大量勞動力的農田，播種、收穫和食品加工正受到影響，發達國家大量依賴跨越國境的非法移民來耕作，但疫情限制了他們的移動。

洛貝爾指出：一些國家，例如俄羅斯，已開始限制糧食出口，以保證擔心食品短缺的國內消費者；也有些國家擔心病毒傳播，不讓卡車跨越邊境，導致食物運輸出現問題。即便全球供應鏈仍足夠，但因為各國食物流動率降低，也導致食品價格上揚。

洛貝爾指出，最後的問題則是牲畜疾病和農作物病蟲害暴發，目前全球各地都傳出疫情、災情，很可能成為食物短缺的危機引爆點。

洛貝爾指出，全球恐發生糧食危機，是2020年世界要面對的重大問題。科學家最終目的是要提出解決方案，即便有問題也能透過社會安全網絡填補漏洞。