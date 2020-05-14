法國製藥集團主席：如研製出疫苗不會優先任何國家

法國醫藥巨頭賽諾菲日前宣稱如果成功研製出新冠病毒疫苗將優先向美國供應，在法國及歐盟引起爭議。法國製藥集團董事會主席塞爾吉·溫伯格周四表示，如成功研製出疫苗，“不會優先向任何國家供應”。

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路透社消息，賽諾菲首席執行官保羅·哈德森周三在接受美國彭博社採訪時說，美國有望優先獲得賽諾菲生產的疫苗，因為美國資助研發2019冠狀病毒疾病疫苗。他並表示，由於美國承擔了“投資風險”，美國政府有權獲得疫苗的最大預訂量。

哈德森的言論引起法國國內強烈反響。法國總統馬克龍表示，新冠病毒疫苗應該定為全球公共財產，不應該受市場機制的限制。總理菲利普也表態說，所有人應公平獲得疫苗，這是不容討價還價的。菲利普並與法國製藥集團董事會主席塞爾吉·溫伯格進行約談。

此前，法國負責經濟事務的國務秘書巴尼耶 魯納舍爾則表示，如果賽諾菲成功開發疫苗，卻優先供應美國市場，將“令人無法接受”。歐盟也堅稱，所有對抗冠狀病毒的疫苗都必須公平分配給所有國家。歐盟執委會發言人凱爾馬克稱，對抗新型冠狀病毒的疫苗應是全球的公共利益，分配作業須具公平及普遍性。

賽諾菲隨即發表聲明，重申在美國境內的生產主要用於美國，而其它生產將被分配給歐洲、法國和世界的其他地區。

路透社周四報道，法國製藥集團董事會主席塞爾吉·溫伯格在接受法國電視二台訪問時表示，“我在此澄清，（如果研製出疫苗）沒有任何國家會優先獲取”。

他並解釋說，賽諾菲首席執行官保羅·哈德森的意思是說，美國可能對在美國境內生產的（疫苗）具有優先權，而在法國及歐洲生產的疫苗不會優先美國。

溫伯格並說，疫苗應是面向廣大民眾的公共財產，這是我們的一貫立場。 法國醫藥界巨頭賽諾菲與美國生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)合作研發疫苗，而強生和葛蘭素史克都已不同程度加入了此次疫苗研發行列。