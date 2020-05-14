特朗普威脅與中國切斷一切關係 排除與習近平交談

美國總統特朗普面對北京態度更加強硬，星期四他指責中國未能阻止疫情擴散，威脅切斷與中國的一切關係，並排除此刻與中國國家主席習近平交談。特朗普還談到美中第一階段貿易協議以及給中國留學生髮放簽證的問題。

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特朗普幾周來不斷強調，如果中國武漢發生疫情之初，北京當局負責任地予以應對，就不至於造成今日全球近30萬人死於新冠病毒。

福克斯商業頻道周四播出與特朗普的上述訪談，，特朗普表示，對北京的態度“非常失望”，他拒絕與中國國家主席習近平直接交談以緩解美中緊張關係。

特朗普同樣瞄準了中國國家領導人習近平，他一直宣稱，他與習近平有良好的個人關係：“很簡單，此刻，我不想跟他交談”。

記者詢問將採取何種方式反制中國，近日來多次提及採取懲罰性海關稅制裁中國的特朗普顯得比較模糊：“我們可以做許多事，我們可以中斷與中國的所有關係。”

特朗普表示，疫情在世界上在美國造成大量人死亡，這是非常悲傷的。“對許多直接遭遇病毒襲擊的家庭是非常痛苦的”。

特朗普稱，中國本應該阻止發源於本國的新冠病毒，但實際發生的完全不是這樣。

同特朗普總統一個陣營的一些共和黨參議員，星期二提出一項法案，授權總統在中國阻礙對新冠病毒病源國際調查的情況下予以制裁。

星期三，華盛頓譴責北京企圖竊取美國針對新冠病毒的疫苗研發。美國聯邦調查局稱：中國瞄準美國衛生及研究領域的企圖，對美國應對新冠病毒構成嚴重威脅。

中國周四揭露美國造謠。中國外交部發言人趙立堅稱，中國在有關新冠病毒的疫苗及藥物研究方面領先，根本沒有竊取相關信息的理由。

北京稱，中國在第一時間向美國以及世界衛生組織提供了有關新冠病毒疫情的信息。

美國總統特朗普以及美國國務卿蓬佩奧近來一直指責新冠病毒與中國武漢病毒研究所P4實驗室發生的事故有關，記者就此追問時，特朗普只是表示：“我們擁有很多的信息……不過，不管來自實驗室還是來自蝙蝠，最壞的事情是這一病毒來自中國，中國本應阻止其傳播。”

美中貿易協議

特朗普對美國福克斯商業電視頻道說，中國沒有能夠控制疫情，導致全球病毒大流行，給他同北京簽署的第一階段貿易協議投上了陰影。他對中國在新冠病毒大流行爆發後的表現“非常失望”。

特朗普談話中提到元月份與中國簽署的第一階段貿易協議。 “我完成了一個很好的協議，但現在我認為完全不是一回事。當疫情爆發的時候，墨跡剛乾。現在情況完全不同了”。

1月份簽署的美中貿易協議規定，中國將在兩年內至少增購2000億美元美國商品和美國金融及服務產品，作為交換，美國將減少自中美貿易戰爆發以來強加於中國進口美國產品的海關稅。

路透社報道，一份親政權的中國報紙最近報道稱，親北京的經濟顧問表示，應就這一協議重新談判。特朗普重申，他對重新談判不感興趣。

限制籤證

一些共和黨參議員提議就一些希望研究涉及美國國家安全領域的中國大學生拒絕發放簽證一事，這些領域包括量子計算機，人工智慧等領域，特朗普對福克斯表示：“我們可以做許多的事…..我們可以切斷所有關係。”

特朗普自問自答，“如果我們現在這樣做了，將會發生什麼？”“如果與中國斷絕所有關係，美國將節省5000億美元”。特朗普這一數據是以中國輸美產品總額作為參照的。