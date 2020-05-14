環時：美就疫情濫訴中國的團體和個人 北京準備懲戒

中國官方媒體環球時報今天稱，中方準備懲戒美國就疫情濫訴中國的團體和個人。且引述美國問題專家的話說，中國不會只是象徵性地反制，"必須要打痛他"。

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環時報道稱，近段時間以來，美國一些國會議員及州官員，頻頻借新冠疫情問題向中國發難，可謂是“濫訴成癮”。

詳細點名多位美國共和黨議員近日來在國會就新冠疫情問題推出針對中國的法案提議，進行追責索賠。並稱，反中幾乎成了這些議員的「日常活動」。

報道點名的還有美國保守遊說組織自由觀察（Freedom Watch）以及總部位於德州的企業Buzz Photos等團體。同時點名的州級官員還有密蘇里州檢察長施密特。

報道還詳細列舉了各位被點名的個人和組織。針對中國的具體作為。

報道援引中國社科院美國研究所袁征的話說，中方一再強調，中美合作是互利共贏的，中國一直秉持這樣的宗旨，也希望兩國關係能夠朝着健康的方向發展，“但是也不能一再退讓，絕不能容忍有些人毫無原則地對中美關係造謠生事”。

袁征宣稱，對於這些無端造謠生事破壞中美關係、死不悔改，進而在美國國內撈取政治利益的政客，對此「我們要堅決進行打擊」。

另據中央社報道，環時總編輯胡錫進也在微博發文稱，“中國當然不會無動於衷。據環時瞭解，針對美國國內就新冠疫情對中國進行濫訴的行為，中國政府已在着手準備對一些炮製『反華議桉』的國會議員、密蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要的懲戒措施。”他最後還稱：“來而無往非禮也。”