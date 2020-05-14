被張伯禮院士“文革式”批判“價值觀扭曲” 方方要求道歉

綜合消息顯示，5月12日，中共中央疫情防控指導組專家組成員、江夏方艙醫院總顧問、中國工程院院士、天津中醫藥大學黨委副書記、校長張伯禮教授，在通過網絡直播講授抗議思政課。報吿會上，張伯禮點明談到“以方方日記為代表，特別有些高校的教師、教授、學生們，在疫情之下暴露出了他們扭曲的價值觀。”該事件也引發了作家方方的微博回應。

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據悉，由天津市教育兩委在當地時間5月12日上午主辦的“講抗疫故事 增制度自信 擔報國使命”抗疫思政課專題巡講首場報告會，於津雲中央廚房開講。受邀參加的張伯禮為全市大中小學師生上了一節特殊的抗疫思政課。天津市委常委、市委教育工委書記於立軍出席並主持。相關報道指，張伯禮當天以“眾志成城、科學防治，在抗疫鬥爭中彰顯民族自信心”為主題，從新冠肺炎的產生髮展、抗疫一線的救治歷程、最新抗疫研究進展等方面，結合親身經歷，生動講述了一線醫護人員臨危不懼、救死扶傷的故事。“老師們、同學們，你們思考過嗎？在這場戰役中，中國為什麼能夠取得勝利？”報告會的後半部分，張伯禮向大家提出了這樣一個問題。他隨後自我回答說，“因為黨和國家始終堅持‘人民至上’──ECMO、人工肝、血漿置換等尖端醫療技術設備隨需隨用，重症患者的診療費從十幾萬元到上百萬元，這些費用全部由醫保報銷。”

張伯禮續稱，“因為中國特色社會主義制度的優勢──上午提出建方艙醫院，中午得到國家批覆，下午開始籌建團隊。兩天後，名單上的醫護人員已經集結完畢。建設期間，有4.5萬名工人在雷神山、火神山工地上奮戰，這些工人都是在三天內從全國各地趕赴武漢進行支援的。正所謂全國人民一盤棋，這就是中國力量、中國精神和中國效率！”他還給出，因為“有萬眾一心、眾志成城的人民；文化自信；青年一代的成長和擔當”等相關論點。報告會上，他還不忘向在線觀看師生列出了圖片、數字，案例和故事。報告會的最後，張伯禮為天津市所有青年學子送上寄語，“願你們堅守底線、樹立正氣；堅韌不拔、潛心問道；珍惜韶華、勤於實踐；清心豁達、奮力拚搏！”

值得一提的是，張伯禮在報吿會上特意談到，“以方方日記為代表，特別有些高校的教師、教授、學生們，在疫情之下暴露出了他們扭曲的價值觀。”他提到一些例子，如在疫情期間被指發表“不當言論”的留學生許可馨、湖北大學教授梁艷萍等人，抨擊其扭曲的價值觀，反問極少數“知識分子”：“家國情懷何在？”在張伯禮展示的投影幻燈片上，列舉了上述幾人在疫情期間的諸多言論，其中方方的照片很是醒目。

在這一面向天津市全市大中小學師生進行的，具有官方色彩的報告會中被點名批評頗有文革批鬥會遺風。該事件隨後也引發了作家方方本人的強烈不滿。方方13日通過微博轉發了相關報告會的事件截圖，並發文稱，“我記錄在此。等着張先生的道歉。或許近期他不會，但我相信總有一天他會，如果他尚有基本的常識、判斷以及良知的話。我不知道張先生有什麼偉業，但是這張圖將會是他一生的污點，唯有道歉可以洗去這個污點。 ​​​​”

5月14日，方方再次發表推文寫道，“一碼歸一碼。我很贊成郝海東的這句話。昨天了解到，張先生疫情期間一直在武漢抗疫，並且在動了膽囊手術的情況下，很快又重上一線。我很感動，也很佩服。武漢人民會記得張先生的功勞。就事論事：張先生以講課方式，開啟對我和梁教授的批判，而且用了非常不理性的詞句，方式有如文革。這是張先生的錯。”