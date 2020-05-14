非洲至今得以倖免新冠疫情洗劫，但恐懼心理猶存

新冠疫情泛濫全球，西方發達國家紛紛淪陷，但是至今，貧窮落後的非洲國家卻得以倖免，頗令國際社會感到欣慰。因為一旦疫情爆發，非洲大陸結構性問題危機將進一步加劇，饑荒、缺醫少藥等各種問題將會接踵而至，損失不可估量。

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非洲首例新冠病例於2月14日在埃及出現，三個月後的今天，非洲大陸沒有發生引發國際社會擔心的瘟疫大流行情況，但疫情在未來很長一段時間內緩慢的發展勢頭卻不容忽略。

至今，新冠病毒在非洲大陸造成的死亡人數為2500人，在全球新冠死亡總人數中所佔比例不足1%。科學界分析非洲大陸至今得以倖免新冠疫情洗劫的兩大原因為：一是及時採取了隔離措施；二是人口的年輕化。世界衛生組織非洲緊急行動負責人米歇爾•姚（Michel Yao ）在布拉柴維爾向法新社表示：絕大多數國家在發現第一例病例後果斷採取隔離措施的做法，有效地遏制了病毒的傳播。法國是在發現首例病例52天之後方才採取措施，當時境內已有4500人感染。而科特迪瓦在第一例病例出現5天後，便決定關閉校園和邊境，更在一周後，實施宵禁。

非洲至今躲過疫情洗劫的第二個原因是人口的年輕化。根據在阿比讓工作的病毒學和熱帶公共衛生專家讓-瑪麗-米耶莉麗（Jean-Marie Milleliri）披露的數字，非洲大陸近60%的人口為年齡不足25歲的年輕人。平均年齡約為19歲。因此，新冠病例較少，病毒也不太活躍。

而在西方，病毒感染者多為老年人，其中很多人有合並症，加重了新冠病毒的侵害。另外非洲人口密度較低，人口流動性也低於西方，一定程度上遏制了病毒的傳播。

針對非洲是否因此而具有免疫力的問題，各方專家看法不一。有觀點認為：由於非洲民眾長期接觸各種微生物、同時享有較高的疫苗接種覆蓋率、尤其是針對結核病的BCG疫苗，因此具有交叉免疫。也有觀點認為：非洲許多疾病的存在，可能令當地民眾對冠狀病毒等病原體的免疫力高於歐洲人。另外，當多種致病性病毒發生競爭時，某些病毒會阻斷其他病毒的發展。

無論如何，人類應該學會與病毒共生存。許多非洲國家在為長期應對新冠疫情做準備。