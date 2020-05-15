中國國防部要法國立即撤銷對台軍售

在中國外交部要求法國“撤銷對台軍售”不果之後，中國國防部周五擡高聲調，“要求法方立即撤銷有關對台軍售項目”，以免損害兩國兩軍關係。日前，法方已“冷淡果斷”地回應北京：“請專註抗疫”!

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5月13日，針對中國外交部要求法國“撤銷對台軍售”要求，法國外交部立即發表聲明，指出法國這是根據合約維護更新台灣拉法葉艦，與法國堅持“一個中國”立場並不抵觸。

北京以“對台軍售”擠壓法國，法國外交部反駁北京：“應專註於抗疫”，不要沉湎舊事。法國提醒北京注意，這是二十幾年前一樁舊案，法國只是依據合約更新維修。法國的立場軟中帶硬，被指是典型的“法式表述，外柔內剛”。周四齣版的法國『快報』就此專訪法國漢學家戈德蒙特，他表示：“法國的回復很冷淡果斷，表面上要他們專註疫情，但實際上法國是再一次呼籲中國要好好合作”。

1991年，法國決定對台出售六艘拉法葉戰艦，引發法中外交危機，兩年後關係修復，法國重申一個中國原則。自從1994年以後，法國便未向台灣出售武器。戈德蒙特認為這次法國向老艦提供維護更新算是在灰色地帶。

台灣海軍司令部2020年4月7日在一則短暫的新聞稿中表示，拉法葉艦干擾彈發射系統使用迄今已超過25年，考量智慧財產權及貨源恐消失，決定向法方採購並辦理系統延壽案，以滿足作戰需求。知情人士告訴法新社，這筆合同確已經台灣與法國雙方簽署，旨在更新六艘戰艦的干擾彈發射系統。根據台灣媒體報道，合同金額相當於2460萬歐元。

星期五，中國國防部發言人任國強重複了中國一貫的立場：“世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中方堅決反對任何國家向台灣出售武器，堅決反對任何國家與台灣開展軍事聯繫”，要求法方“立即撤銷有關對台軍售項目”.

新冠疫情爆發以來，中國同西方國家關係日趨緊張，法國自不例外，法國總統馬克龍數日前接受英國『金融時報』採訪時明指中國“做了不為人知的事”，質疑中國抗疫不透明；隨後，法國外交部罕見召見中國駐法大使盧沙野抗議，這篇據信是盧沙野本人所寫的文章，稱法國療養院任由老者自生自滅。

有分析指出，中國咄咄逼人的態勢越來越讓西方國家感覺不可再退。法國對北京要求取消軍售立即做出的反彈應是這種認知的反應。中國軍方強硬表態，似乎一點都沒有做好如何下台階的準備。