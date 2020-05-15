中日歷史考題惹爭議 教局破天荒譴責試題偏頗 議員斥港府破壞機制 扼殺討論空間

『「1900-45 年間，日本為中國帶來的利多於弊」你是否同意此說?』這道中學文憑試歷史科必答題，在香港引起激烈爭議，親北京組織和中央在港機構均大肆批評，指題目偏頗，有如「引導學生做漢奸」；而香港教育局亦史無前例地發出聲明，譴責試題可能引導學生「達至偏頗的結論，嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，促考試及評核局檢討出題機制。

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另一方面，香港教育專業人員協會(教協)發表聲明，歷史考題以開放式為主，教育局是為求政治正確，扼殺討論空間；立法會教育界議員葉健源指出，試題有嚴謹機制訂定，教局批評考評局的做法明顯破壞制度。

負責制訂考題的考評局秘書長蘇國生今(15日)早出席電台節目後不點名地反駁教育局，指對於有意見認為，文憑試歷史科試題可能嚴重程影響了日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民情感及尊嚴，深感遺憾。他又重申考評局凌晨發出的聲明，

歷史科考試昨天剛完成，尚未閱卷，現時不宜評論試題，恐怕會影響閱卷的公平公正，有損考生利益。

歷史科考試昨天上午舉行，親北京媒體下午便在網上就試題和考評局職員多年前的言論作出批評，指有關職員不宜出考題(詳見本台另一報道：《香港考題問日軍侵華利多於弊否惹抨擊 卻揭出毛澤東感謝日本侵華言論》)，惹來葉健源議員斥為文革式批鬥，必須叫停建制派和港府這種打壓港人言論和表達自由的歪風，否則會人人自危。

他又批評教育局的譴責聲明，指教育局過往從未如此譴責考評局，認為手法粗暴，事態嚴重，如此情緒化處理事件，是要破壞考評局這條教育支柱。他補充，出考題的過程非常嚴謹，而題目的參考資料只是刺激考生思考，考生必須根據自己的歷史認識作答，包括抗戰歷史，否則難以獲取好成績。他又說，據他了解，大部分考生回答這條題目是都對議題持否定立場，即是寫「弊多於利」。

根據考評局資料，包括歷史科在內的所有科目考試，均設有獨立的「審題委員會」負責，成員均為大學教授、資深中學教師及/或校長、課程及學科專家等，試題經成員一致接受才正式定稿。而在每年公開考試後，各科目亦會進行檢討，結果會提交新一年審題委員會參考。針對是次事件，考評局表明，會嚴肅跟進處理。

在昨午考試完結後，親北京的《大公報》和《文匯報》均引述建制派的教聯會副主席穆家駿的說話，批評題目的數據和問法帶有極強傾向性，「若讓學生作答同意觀點，是引導學生做漢奸」，兩報更以「引導學生做漢奸」為題作出報道。

屬建制派的教育評議會，其主席何漢權今早在電台節目有相同論點，稱如果考生不掌握事實，只是按照附帶資料作答會有很大問題，因為學生並非「日本通」。當被問及，若題目換成「弊多於利」是否可以接受時，何表示，這較為接近事實。

中史教師會會長李偉雄亦在電台節目批評試題具引導性，指試題附帶資料只談日本為中國發展帶來的好處，未有提及日本侵華史實，考生在有限時間作答，難以否定數據。

議題在兩個電台的叩應節目引起熱議，不少市民致電反映意見，綜合而言，較多人認為試題沒有問題，有關模式亦十分常見，「唔明點解要嘈(即爭吵)」；個別市民則認同建制派的指責，認為試題對學生不利。