專家在央視說沒必要 武漢為何堅持全民篩檢？

新冠疫情始發地武漢最近又成為關注的焦點。在幾周清零後，據報道一個小區內出現了六例新冠確診，當局隨即宣布要在武漢實施大面積核酸篩檢，並稱確保不漏掉一個人，堪稱“全民總動員“。但專家同時在央視指出，這樣的大規模篩檢實際上並沒有必要，只需有針對性的進行就可以達到遏制疫情發展的目的。那麼，武漢堅持做這個看似勞民傷財的宏大計畫目的何在 ?

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目前在中國，官方公布的最嚴重的境內感染人群集中在吉林舒蘭和湖北武漢，而舒蘭的情況遠遠比武漢更嚴峻。這麼大規模的全民檢測帶來了挑戰。武漢將如何獲得足夠的檢測試劑盒、如何處理所有的樣本，在全市感染率很低的情況下，這種廣泛、系統的方法是否是對資源的最佳利用等問題都引發疑問和猜測。

中國媒體的報道也承認這項任務的難度。官方的《健康報》在周四的一篇報道中說，即使排除最近已經做過檢測的人，當局仍需要每天完成至少73萬人份檢測，才能在10天內實現全民檢測的目標。政府通知則稱這是一場“十天大會戰”。據當地政府的通知和中國媒體的報道，武漢居民這次無需支付檢測費用。《健康報》文章說，病毒檢測免費，這次大規模篩查的費用可能會超過10億元人民幣，將由武漢市承擔。

檢測人數

武漢已經於4月8號正式宣布解除極其嚴格的禁足令，經過長達四周的清零期後，不料卻從5月9號起在一個小區陸續出現六例確診病例，不僅導致小區管理高層下台，也讓當局當機立斷，在5月12號宣布了要對1100萬居民中尚未進行篩檢的人在十天內全部檢測完畢的命令。

法國«費加羅»報認為，要在十天的時間裡為相當於法國七分之一人口進行全民檢測， 確實讓人難以想象，目前法國的目標是每周70萬人進行篩檢似乎都有些困難。«費加羅»報指出，毫無疑問，中國政府喜歡宏大的工程，今年二月份就在十天內建起了一個應有1000張床位的醫院。但這個全球人口最多的國家將如何完成這個如此大規模的計畫？而且在中國，也有聲音反對這個被認為用處並不大的檢測項目，中國政府進行對武漢全民篩檢尋求何種目的究竟是什麼呢？

實際上，從數據上看，並不是在十天內對所有居民進行篩檢，目標人群是四月份以來尚沒有進行篩檢測試的人，所以，這次的目標並非是1100萬居民進行檢測，而更是要將篩檢總人數達到這個數據。根據路透社的數據，將有950萬人在新的一輪檢測中進行篩檢，而中國環球時報引述武漢大學病毒學研究所楊湛秋教授認為，武漢可以在十天內對600至800萬人實施核酸檢測。另一個可能性，當局只檢測危險人群，武昌區的衛生部門就曾宣布首先針對十二個被認為是具有危險性的關鍵人群，而對這些人群的測試率將達到100%。

另一個疑問是，武漢是否可擁有如此大數量的檢測數據？回答是肯定的，因為中國已經大幅增加了產量，政府官員表示每天產量可達500萬劑。這個數目遠超其它國家，美國最近宣布的每天檢測量僅為30萬。法國戰略研究基金會的Antoine Bondaz指出，中國完全有能力，因為除了每天的產量外，還可加上中國自疫情爆發以來的庫存。因此，僅從數量上看，武漢要完成全民檢測計畫的可能性不是沒有。

檢測方式

對於檢測方式，武漢市通告顯示，檢測對象為全市未進行過新冠病毒核酸檢測的常住居民和暫住居民，優先排查曾經的有疫小區、老舊小區、人口密集小區居民。核酸檢測工作以區為單位進行，各區負責組織本轄區內居民、企事業單位職工和門店經營戶相關人員進行採樣檢測。各區應及時掌握轄區內核酸採樣覆蓋完成情況，確保不遺漏、不重複。全市各檢測機構將抽調工作人員，加強業務培訓，組成採樣小分隊，深入各篩查單元實施採樣，採取安全防範措施，避免交叉感染。我市將充分調度各方檢測資源，優化檢測方法，提升檢測能力，為本次篩查工作提供支撐。篩查所需經費，原則上由市、區財政按1:1比例分擔。武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部呼籲市民打消顧慮，積極配合此次篩查，對自己和他人負責。

<費加羅>>報又為武漢算了一筆賬，武漢武昌區的計畫是，七個檢測人員負責4000 至5000名居民，也就是說，以每十五分鐘檢測一人的速度看，若要完成任務，需要每天不間斷工作14.5個小時，而七人一組負責四至五千人，對醫護人員的需求量也極大，算下來，一千萬居民需要15400人，而6百萬居民則需要8400人。但在中國，人力資源顯然不是問題。

對於檢測的地點，除了醫院外，公園等公共場地也被用上，而那些不能離開家的人則由醫護人員上門進行。

醉翁之意不在酒?

對於全民檢測的效果，報道稱，有中國醫生表示非常滿意，但也有科學家持保留意見，比如，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友本周一在央視上就指出，大規模檢測應該“在重點地區，重點人群”進行，他認為“在那些沒有病例的社區，就沒有必要人人都做篩查。”

而武漢目前也不是中國感染病例最多的地區，幾天來，實際上是在中國的東北省份，吉林和黑龍江的局勢更令人擔憂。既然如此，武漢或北京當局為何要在武漢進行全民總動員式篩檢？

究其原因，法國戰略研究基金會的Antoine Bondaz指出，武漢市一個非常具有象徵性的地方，這次全民篩檢的重要性在於它傳遞出來的雙重信號：首先，中國政府要告訴全世界的是，與美國相反，中國有能力這樣做；其次，也是要通過這個行動安撫民眾，告訴他們政府儘力要保護他們，避免第二波感染潮的到來。

«費加羅»報分析認為，為了支持其國際野心並保持對人民的控制，中國會毫不猶豫地進行重大項目。 而武漢正成為北京展示自己肌肉的試驗場。

« 紐約時報 »相關報道也指出，該計畫無論是規模，還是完成速度，都舉世無雙。也顯示出執政的共產黨在試圖重啟中國經濟的同時，預防第二波感染的決心。