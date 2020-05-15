布魯塞爾中國諜影重重

中國間諜活動咄咄逼人，比利時情報機構意識到問題嚴重，法國『世界報』周五就此發表多篇調查報道，揭示馬耳他駐布魯塞爾大使館與中方的神秘關係，以及中國情報機構如何通過孔子學院，當地華人，歐盟公務員，以及大學交流來搜集有關歐盟重大政治決策信息及重要的經濟信息。

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馬耳他大使館的秘密

馬耳他駐比利時大使館早就被比利時情報機關盯上，該大使館位置極具戰略性，恰好就在歐盟對面，關鍵的問題是這家大使館的裝修全由中國出錢。

阿基米德街25號 (25, rue Archimède)，這是一個偵測歐盟權力運作夢寐難求的位置，恰好位於歐盟委員會背後。一幢九層高的超級現代化大樓，2007年始，中國出錢裝修。

從2010年起，比利時安全機構一直指這座大使館安置了中國情報機構用以刺探歐盟情報的設施，這一秘密活動還在持續。相關情報已於2014年報告給當時的情報局局長Alain Winants，法國世界報就此詢問比利時王國情報機構發言人，對方表示涉及機密，無可奉告。但沒有否認相關傳聞。Winants今天是比利時重罪法院檢察官，對記者的提問拒絕說話。但是比國外交部發言人Daniel Attard對世界報表示：馬耳他與中國關係很深。2006-2007，兩國簽署協議，決定由中方出錢裝修其大使館。但這位發言人對比利時情報機關指控中國利用這座使館從事間諜活動不予置評。

比利時情報機構獲得了大量信息，當局既未採取一個公開的行動也未採取警方進入大使館干預，大使館享有外交豁免權，但是比利時開始了更加嚴密的監視，並與盟國互通情報。美國國務院向世界報證實，比利時安全部曾告知相關信息，美方還指責歐盟居然對中方如此挑釁不予干預。

馬耳他2007年加入歐盟，中國為裝修其駐布魯塞爾大使館付出2100萬歐元。由CIT Blaton監督，裝修超級現代化，整個使館由監視系統保護，四周都安裝着監測人員流動的監視器，甚至在電梯和車庫裡面也布置了監視鏡頭。每個區域都有專門的安全級別，核心位置安裝了防彈玻璃，與鄰居接壤的牆壁裝甲，可謂銅牆鐵壁。

布魯塞爾外交界最初感到驚訝的是，一個小國寧肯花錢購買一座大樓，為什麼不去租更節省？而且挑選的地方偏偏位於歐盟機構所在的核心位置上？

不只是比利時安全機構發現了中國的間諜活動，英國情報機構首先告知比利時中國間諜掩藏在這一工程背後。比利時情報機構調查這一事件的過程，一直得到英國情報機構的協助。

中國的間諜行為如此咄咄逼人，比利時安全部門2019年打破沉寂：“歐盟機構已成為中國情報機構優先搜集情報的對象，他們想獲取有關歐盟重大決策，戰略計畫以及有關可能會對中國產生影響的政治聲明的信息”。中方尤其要想知道歐盟的商業決策是否會損傷中國的投資。根據比利時安全部，中國情報機構利用歐盟成員國的不合，獲取歐盟信息。

比利時安全部門認為，中國間諜機關採取一切手段影響歐盟決定，希望歐盟最終決策對中國有利。北京擴充影響力的工作往往通過與中國關係較好的成員國進行。一位匿名的歐盟高級外交官表示，在歐盟內部，一些國家的缺陷已對其他成員國構成威脅。中國面對一些弱勢國家諸如馬耳他發起攻勢，但對中歐國家則施之以經濟和貿易合作的策略拉攏。

世界報就此詢問馬耳他馬中友誼委員會主席Reno Calleja，在他看來，馬耳他比他國更懂得把自己的命運與中國聯繫在一起，但馬耳他也絕不會任由任何一國擺布。2013年馬耳他工黨上台後與中國在能源、通訊、交通、旅遊甚至體育領域開始了更加廣泛的合作。中國華為集團在馬耳他安置5G網絡。

對於比利時指責中方從事間諜活動，中方大使稱：對馬耳他大使館內部裝修發生的事情毫無所知，指中國行使間諜行為純屬造謠。儘管中國歐洲制度不同，中歐雙方的關係建立在互相尊重互惠以及平等的基礎之上。這位大使稱，歐盟是國際舞台重要的一員，中國始終認為歐盟是中國的主要合作者，也是中國外交政治的優先使命。

生物間諜活動

比利時網站EUobserver5月6號公布了比利時國家安全部--比利時情報部有關中國針對比利時疫苗及生物研究以及醫藥研製的頂尖機構採取的間諜行動，報告涉及的時間段主要發生在2010-2016年，報告指一些被比利時情報機關視為可能為中國從事間諜活動的中國人，至今仍留在比利時。此刻往外透露情報，顯然不是一個意外，2010年以來比利時情報機構。

根據EUobserver，中國間諜特別瞄準了一些比利時科學家，其中一位是軍人出身，埃博拉專家，現在是比利時分子技術中心主任Jean-Luc Gala，他進行着一些危險病毒的研究。兩家被視為“形跡可疑”的中國公司就安置在這位負責人的辦公室附近---魯汶天主教大學校園區。比利時情報機構報告指出，其中一家公司的老闆與中國國家安全部有關係。但情報機構沒有披露這兩家中國公司是否從事間諜活動。比利時中國合資技術研發中心在奧蒂尼－新魯汶開張，這裡有20幾家研發生命科學和人工智慧的公司，預計最終將有800名中國專家來這裡工作。但比利時情報機構這座中心可能存在着經濟與技術間諜活動的風險。

根據情報，另外一名比利時知名的生化武器領域的科學家，前布魯塞爾自由大學教授Martin Zizi也受到中國的青睞。報告指出，比利時自由大學一直是中國間諜異常活躍的場所，直到2019年，這裡有一座孔子學院，這所學院的院長宋新寧被比利時當局宣布為“不受歡迎的人”。但另外四位被情報機構認為涉嫌從事間諜活動的中國人留了下來。

孔子學院事件

一年以來，比利時當局採取各種措施，預防中國人在其領土上從事“敵意行動”。2019年，布魯塞爾當局拒絕給布魯塞爾自由大學孔子學院院長宋新寧延長居住證，又針對另外一位在布魯塞爾的中方文化機構負責人採取了同樣的行動。此外，比利時安全機構對中方可能滲透其內部的行動展開調查。

孔子學院事件是一個轉折點， 2016年，比利時情報機關發現，孔子學院的活動不局限於文化層面，而且涉及政治事件，這一組織受中國教育部與領導，比利時情報機關懷疑宋新寧在教師身份掩蓋下從事其他活動。

調查顯示，孔子學院院長與布魯塞爾中國大使館兩位成員經常接觸，他向他們彙報他招聘人員的情況。比利時還注意到，中方不僅聯絡當地華人，而且邀請歐盟的教師和學生前往中國參加文化活動，他們返回後報銷的旅遊費用遠遠超過應該報銷的份額，隨後還會經常受到禮品，最後漸漸變得身不由己。

比利時移民局7月30日通知宋新寧，不再延長其居住證。這也意味着宋從此不能進入申根國家區域。宋否認從事間諜活動。世界報詢問了中國駐比利時大使，這位大使同樣否認宋從事間諜活動。

假記者

比利時情報機構現在對與中國有聯繫的公營的或私營的機構以及大學或者研究智庫之類都倍加警惕，比如歐洲學院，比利時情報機構視為是歐盟抵禦中國影響力的薄弱一環。比利時政治人物與中國的聯繫也受到情報部門的注意。2018年底，極右翼領袖Filip Dewinter被聘請為中國在安特衛普一家由, Shao Changchun領導的公司的顧問，他的汽油費、用餐，旅館費用，以及去外國的活動經費統統包在顧問費之內。作為補償，這位先生則按照中方要求，會見了比利時聯邦警察局長。但他反駁說，這並不足以說明他已經成為中國的一名間諜。

布魯塞爾自由大學教授Jonathan Holslag回憶一個打過交道的中國人：“很禮貌很文明，對中國政體有時也使用批評的語氣，大約是為了讓對方減少懷疑，偽裝前進。”中國把力量集中在經濟層面，比如5g，基礎建設，交通，網絡連通以及“一帶一路”等方面。這位中國問題專家認為，比利時反間諜機構比較薄弱，歐盟必須聯合起來應對共同面對的風險，

比利時情報機構分析，中國的干預是多方位的，一些人披着外交官的外衣行動，還有許多假冒記者，另外還有一些實質上是為中國政府工作的留學生。還有一些可疑的大學交流活動等等。一位比利時情報官表示，“中國商人或者外交官的行為舉止常常很可疑。他們一到就不斷地換房間，或者換旅館，推遲旅行時間，不斷地改變旅行路線。”

比利時情報機構2019年表示，中國情報機關試圖儘力影響與比利時與中國的雙邊關係，旨在使得政治決策者屈服於中國的野心。考慮到大量的比利時政治人物以及公務員在國際機構工作，中國情報機構對他們十分感興趣。在他們剛剛開始職業生涯的時候進行私人性質的接觸，希望培植一種長遠關係。