庫德洛：美中第一階段貿易協議仍在執行

美國白宮經濟顧問庫德洛周五表示，美中在一月簽署的第一階段貿易協議“沒有破裂”，中美貿易協議“仍在執行”，中美兩國繼續開展經貿關係。

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路透社消息，美國總統特朗普此前接受記者採訪時指責中國應對疫情不力，指中美簽署首階段經貿協議後不久，就爆發新型肺炎疫情，特朗普表示對中國的表現“非常失望”，特朗普還說，目前“不想與中國國家主席習近平對話”，他強調，現在不會與中國重新談判貿易協議。特朗普說，美國可以有很多選擇，包括切斷與中國的一切關係。

白宮經濟顧問庫德洛接受霍士新聞訪問時表示，美中籤署的第一階段貿易協議在“繼續執行之中”。

美國總統特朗普5月6日曾經表示，將在一到兩周後總結中國是否正履行第一階段貿易協議規定。外界憂慮新型冠狀病毒肺炎9疫情可能會削弱中美兩國履行貿易協議的能力。