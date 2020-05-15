政府工作報告難產 習近平不想折騰了？

這兩天中共正在為兩會積極準備，星期五，習近平主持中共政治局會議，專門討論政府工作報告。有分析指，今年形勢不好，政府工作報告難產？既難以定出GDP增長目標，也不好總結去年大好形勢。不過，這兩天還是有幾件不同尋常的小事。

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習近平不想折騰了

習近平兩會召開前夕離開北京，5月12日去山西考察，說了一番話，回過神來發現內含前任胡錦濤的口頭禪：“不折騰”。

習近平說的比胡錦濤稍稍羅嗦一點：“要久久為功，正確的東西就要堅持下去，不要反覆，不要折騰”。許多人發現這句話幾乎沿着胡錦濤的路子而來。

胡錦濤說：“不動搖、不懈怠，不折騰”。但胡跟習不一樣，胡是自始至終“不折騰”，“三不”是他的執政綱領，所以也背上了“不作為”的惡名。但是，現在中國不少人懷念“胡哥”，大約與習近平折騰不止有關。習近平治下天天折騰，反貪腐剛開始許多人贊成，後來漸漸發現那是為了清除異己；越到後來越過分，廢除國家主席任期制，為終身制開闢道路。

也就是自2018年年初做了廢除國家主席終身制這件大事，習近平權力到達頂峰後，他的好時光就越來越少了。中美貿易戰爆發，打了差不多兩年，中間還有香港危機，持續整整半年，到現在仍然危機深重；中美元月份剛剛簽署第一階段貿易協議，新冠疫情正式爆發了。現在，中國被指在疫情早期隱瞞疫情，扭曲真相，耽誤全球抗疫最佳時機，全世界索賠的越來越多，戰狼外交官咄咄逼人，中國和世界的關係從來也沒有變得像今天這麼壞。

不折騰了，是醒悟？是厭倦？是無奈？還是警告下屬別瞎折騰，別做兩面人，永遠要“兩個維護”，就是維護習核心習主席習近平本人，看來後面這個可能性最大。

政府工作報告說什麼呢？

5月15日，中共政治局討論『政府工作報告』，政府工作報告，一般先要總結過去一年，然後規畫未來一年。

但是去年中國經濟形勢不太好，不好總結，與美國打貿易戰，交了許多海關稅。六月開始，就爆發了香港反送中。香港危機還沒有結束，就爆發了新冠疫情，武漢封城，湖北封省，中國封了大半個國，現在疫情基本控制，但沒有完全控制，東三省還在蔓延，武漢還在排查，最大的問題是，世界上許多國家責備中國隱瞞早期疫情，扭曲信息，給全球造成重大的人命損失。

這筆賬，世界上不少國家等着要算。本來習近平召開17萬人視頻大會後，就準備要慶功了，結果一直沒慶成，國際上疫情深重，死人越來越多，一片罵聲，中國當局後來把武漢死於疫情的人數一夜之間提升50%，也沒有平息國際上的懷疑。

但是，從周五政治局會議發出的信息看，這件事還是要總結的：“習近平總書記親自指揮、親自部署……武漢保衛戰、湖北保衛戰取得決定性成果，疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。”

但經濟上的事不好說，政治局會議也說“我國發展面臨的挑戰前所未有”，世界疫情嚴重，中國失去了訂單，指望外貿指不住了，八百萬大學畢業生怎麼安排，不可遏制的失業大軍怎麼引導？問題很嚴重。

受新冠疫情影響，今天中國第一季度GDP出現罕見的負增長，李克強5月13日主持國務院常務會議，沒有提及中國年度GDP 總目標，那麼，即將在兩會上公布的中國政府工作報告，如何設置2020年經濟目標？

還有一個很重要的事，做起來其實比較容易，就是官員財產公開，中共黨內高幹貪官層出不窮，剛剛揭出一個趙永正前省委書記，網民們叫他“七億趙”，如果這次兩會做成這件事，官員們里的“七億趙”可能就會越來越少。

境外記者謝絕了

困難重重，目標不明，好在兩會不像往常，還要顧及幾千名來京的境外記者反覆詢問。今年有個新冠疫情理由，5月15日，全國人大外事委員會主任委員張業遂乾脆說明白了，今年兩會不邀請境外記者來京採訪。

什麼理由呢？歸咎於新冠疫情，但是中共政治局會議剛剛不是說，在習近平親自指揮下，“疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果”嗎，全國人大不要境外記者參加的理由也是這個：“我國面臨的防境外輸入、防境內反彈任務很重。”總之，就“邀請部分在京的中外記者”，不邀請境外記者來了。

這樣一來，兩會的代表們壓力大大減輕了，以抗疫的名義，基本上關起門來開會。兩會大家都知道，橡皮圖章，走過場，但是會上還是能夠透露出、顯現出諸多信息，偶爾也有個把膽大的代表放話，所以媒體要去現場觀察，現在不能去了，北京的領導人省心了。不過，實際上兩會這兩年越來越很少有代表敢說話了，去年就沒有聽到。

張業遂不忘補充一句：“大會將繼續秉持開放、透明的精神，為中外記者採訪報道提供服務”。