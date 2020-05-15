特朗普希望新冠病毒疫苗年底前面世

美國總統特朗普周五表示，希望新冠病毒疫苗能在今年年底前面世，“也許更早”。特朗普並稱讚國際合作研發疫苗的“合作精神”。法國醫藥巨頭賽諾菲首席執行官哈德森有關疫苗美國優先的言論引發法國朝野爭議後，賽諾菲集團表態稱，各國都有平等使用權。

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法新社消息，特朗普在白宮玫瑰園會見媒體時表示，“我們希望很快就會有很好的結果”。特朗普說，“我們取得了巨大的進展，我們希望年底前疫苗能過面世，或許會更早”。

特朗普在談到研發疫苗的國際合作時稱讚“良好的合作精神”。他承諾，“一旦疫苗研製成功，政府將在分發疫苗方面採取一切必要的舉措，有可能動用軍隊執行這項特殊的行動。” 特朗普說：“將有數以百萬計的美國人迅速得到疫苗。”

特朗普在稍後的新聞發布會上則表示說，“我不希望人們把所有希望寄託在疫苗之上，但是有疫苗會很棒。”特朗普還說，“有沒有疫苗，我們都會重回正常生活”。

歐洲藥品管理局（EMA）預計，新冠病毒疫苗將在一年內獲得。

另外，法國醫藥巨頭賽諾菲首席執行官哈德森有關疫苗美國優先的言論引發法國朝野爭議後，賽諾菲集團表態稱，各國都有平等使用權。哈德森下周與法國總統馬克龍見面，他周五改口說，讓所有地區都能取得疫苗十分重要。 而美國國務卿蓬佩奧則在受訪時表示，他希望任何研發出的疫苗都能由世界共享。