破獲中國建國以來重大假幣案 繳獲4.22億元人民幣

中國公安部今天發布消息破獲一起特大偽造假貨幣案，繳獲4.22億元人民幣，為建國以來單案繳獲假鈔最多案件。

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中國公安部今天宣布近期調動黑龍江和廣東兩地警方，同時開展收網行動，破獲一起特大偽造貨幣案，現場繳獲2005版的百元面額假人民幣4.22億元，相當於5千5百萬歐元。

法新社引述中方消息指出 該案是中國建國以來單案繳獲假人民幣數量最多的案件，抓獲16名嫌疑人，查出一個大型印製假幣據點和一個相關的儲藏處，查扣製作假幣紙張6噸，以及大批制假設備及原材料。

但是中國公安部通告沒有說明何時何地採取的行動，只是說從2019年年底在廣東發現一條假幣線索後，察覺案件規模大，涉案人員多，在進行了3個多月的偵查後，黑龍江和廣東兩地警方同時開展集中收網行動，最終破獲假幣案。