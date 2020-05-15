美國將限制華為發展半導體能力

美國商務部周五發布新的出口限制令，對美國視為危害國家安全的中國電信巨頭華為進一步施加限制。法新社稱，美國出台一系列新措施旨在限制華為在海外使用美國技術發展半導體的能力。《環球時報》則引述消息人士指，如美方最終實施這一計畫，中國將限制或調查高通、蘋果等美企。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，美國商務部周五稱，這項公告“將阻絕華為破壞美國出口管制的行徑”，“將嚴格、策略性地鎖定華為獲取以美國軟體和技術為基礎製造的半導體行為。

在美國與中國深陷貿易戰的背景下，華為正面臨美國不斷施壓。美國並以安全疑慮為由，遊說全球盟友國家不要使用華為電信設備。

美國去年表示將把華為列入黑名單，限制華為進入美國市場和購買關鍵美國零件，但美國仍一再給予寬限，讓跟華為合作的美國企業有時間調整。美國商務部周五再次把對華為的臨時通用許可展期90天。

對此，中國外交部回應稱，“美中合則兩利，搞脫鉤和切割沒有出路”。《中央社》援引外交部發言人趙立堅表示，“包括貿易、投資在內的中美兩國經貿關係本質是互惠共贏的”。趙立堅聲稱，中美“合則兩利，鬥則俱傷”，他敦促美方“摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，正確看待中美在經貿、科技等領域的交流與合作，多做有利於增進中美互信與合作的事”。

而中共外圍黨媒《環球時報》周五則引述消息人士指，如美方最終實施上述計畫，中國將限制或調查高通、蘋果等美企。 環球網晚間刊登報導，其中引述“接近中國政府的消息人士”稱，中方可能使用的具體反制選項包括：將美有關企業納入中方“不可靠實體清單”，依照“網絡安全審查辦法”和“反壟斷法”等法律法規對高通（Qualcomm）、思科（Cisco）、蘋果（Apple）等美企進行限制或調查，暫停採購波音公司飛機等。

另據《中央社》報道，台灣晶圓代工廠台積電周五宣布，有意在美國興建先進晶圓廠。美國國務卿蓬佩奧指此舉能因應中國試圖稱霸先進科技。 台積電宣布，有意投資約120億美元，在美國亞利桑那州興建一座先進晶圓廠，將採用5奈米製程，預計2021年動工。蓬佩奧特別發布聲明，歡迎台積電的投資計畫。 蓬佩奧表示，台積電這項計畫能為美國半導體產業扭轉局勢，強化美國國安及經濟繁榮。這項“歷史性計畫”也能增進美國與台灣之間關係。 蓬佩奧指出，目前正處關鍵時期，中國試圖稱霸先進科技並控制關鍵產業，而台積電在亞利桑那州的新廠將能協助美國提升經濟自主、增強安全與競爭力，並強化其在高科技製造的領導地位。