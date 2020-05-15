香港考題問日軍侵華利多於弊否惹抨擊 卻揭出毛澤東感謝日本侵華言論

香港考評局出了一道歷史試題引發激烈爭議，在本屆中學文憑考試中，一道歷史題這樣考問學生，你是否同意：”1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊“。

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1900至1945年間，正是日本先佔領中國東北隨後全面侵略中國的時期，這道題自然問得比較刁，不少人會想，明明是日本侵略中國，給中國人民帶來極大痛苦，還要問是否同意利大於弊，這是在考驗思辨能力，還是？

無論如何，這是一道歷史考題，既然是一個問答題，就須得認真思考一番，然後做出自己的回答。這也是一個明顯的很容易引起爭議的話題，中國人對那一歷史時期記憶猶新。

綜述多家媒體報道，被視為親北京的香港教育工作者聯會周四發表聲明表示，這令人懷疑考評局評核發展部經理(歷史科)楊穎宇的政治立場已影響到試題的設置。香港教育局也發表聲明，抨擊出題者“嚴重傷害日本侵華戰爭中受莫大苦難的國民的感情和尊嚴”，中國外交部駐香港公署借題發揮，稱香港教育不能變“無掩雞籠”。

這裡批評的考評局高級經理盧家耀此前曾在社交網絡發布過“反送中”遊行的照片，還留言要“林鄭下台”；而楊穎宇曾在社交網絡說過：“沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀!”

香港部分建制派立法會議員批評兩人的言論違反專業操守有失政治中立原則，要求考評局和教育家跟進調查。一些親北京媒體也參與圍攻。但是，把兩個人私下在社交網絡的留言，翻出來套上職業操守的帽子，也被有人批形同“文字獄”。

親近泛民主派的教育專業人員協會會長馮偉華向媒體表示，兩人在社交網絡的留言不過是讓朋友們閱覽，不能僅僅憑這些言論來判斷他們是否有違專業操守。教協深夜發表聲明，譴責教育局史無前例狠批出題者，嚴重衝擊考評制度，乃是政治凌駕教育，把香港進一步推向“鉗制式教育”，削弱教育界的專業自主。

至於中學文憑歷史考試有關日本和中國的題目是否有問題，教協認為題目屬於開放式，沒有政治考量。

但是這段試題卻引出另外一段舊話，就是中共前領導人毛澤東在日本侵華問題上曾經說過，沒有日本侵略，就不會有中共掌權的話。楊穎宇網絡的那段留言，實際是影射毛澤東的一段表態。

著名國際關係學者沈旭暉便在臉書貼出文章，引述中國前領導人毛澤東1961年1月24日會見日本社會黨議員黑田壽男時的對話，反駁教育局指鹿為馬，用文革方式迫害出題者。

毛澤東當時指， “日本皇軍過去佔領了大半個中國，因此中國人民接受了教育。如果沒有日本的侵略，我們現在還在山裡，就不能到北京看京劇了。正是因為日本皇軍佔領了大半個中國，讓我們建立了許多抗日根據地，為以後的解放戰爭創造了勝利的條件。日本壟斷資本和軍閥給我們做了件‘好事’，如果需要感謝的話，我倒想感謝日本皇軍侵略中國。”毛甚至說出實情：中共趁着日軍侵華，國民黨軍隊在正面戰場抵抗之際，在後方建立了許多根據地，隨後在內戰中擊敗國軍，為“解放戰爭創造了勝利的條件”。

根據中央文獻出版社出版的『毛澤東外交文選』，毛澤東多次對來訪的日本人表示過“感謝日本侵略”之類的話。