吉林新增兩例確診病例  舒蘭市委書記被免職

中央社消息，據中國官方通報，中國大陸昨天新增新冠肺炎本土確診病例2例，均來自已宣布封城的吉林省吉林市。吉林市轄下的舒蘭市因爆發群聚感染釀成此波疫情，市委書記李鵬飛已遭到免職。

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據中國國家衛生健康委員會官網今早通報，5月15日，中國31個省市區和新疆生產建設兵團報告新增新冠病毒確診病例8例，其中境外移入病例6例（上海5例，海南1例），本土病例2例（均在吉林）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（上海）。

據吉林衛健委今早通報，昨天新增確診2例，均為舒蘭群聚感染關聯病例。吉林市已於13日起封城，全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入，但病例仍不斷增加，迄今仍未找出感染源頭。

吉林日報15日深夜報導，吉林省委決定，吉林市副市長張靜輝兼任舒蘭市委書記；免去李鵬飛的舒蘭市委書記職務。 截至15日午夜，吉林市這波因為一名舒蘭公安局女洗衣工而起的疫情，已有28人確診，911人被列為密切接觸者隔離觀察中。

據上海衛健委通報，上海昨天新增境外移入確診病例5例，其中4例為中國籍郵輪工作人員，5月13日自日本返抵上海；另外1例也是中國籍，來自中東地區。據海南衛健委通報，三亞市昨天新增確診1例，為境外移入的無癥狀感染者轉為確診。

路透社報道說，中國中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組周五召開會議指出，當前全國疫情形勢總體穩定，但近期黑龍江、吉林、武漢發生聚集性疫情，防反彈任務仍然艱巨繁重，絕不能掉以輕心；相關地方要排查防控漏洞，儘快查明傳染源，切斷傳播途徑。中央人民廣播電台援引會議並稱，目前一些國家逐步放寬限制性措施，要根據境外疫情變化、適應人員往來和經濟合作可能增加的情況，進一步優化防輸入措施；各地要推廣常態化防控下復工復產復市的有效做法，暢通人員流動和經濟運行循環。