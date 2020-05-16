特朗普：考慮部分恢復世衛撥款僅占以前款項的10%

美國總統特朗普周六表示，美國正考慮多個向世衛撥款的建議，其中一項是減少4月14日以前資助世衛款項的90%，即攤派費數額與中國持平。另據美國媒體報道，北京曾要求多國聯署呼籲譚德塞不要提台灣參與世衛大會議題。

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路透社報道，特朗普周六在推特上發文，回應福克斯新聞提問時表示，尚未就此作出任何最終決定，特朗普指目前仍然凍結對世衛的撥款。

特朗普不滿世衛在抗擊新冠病毒疫情上“失職”，並指責世衛發布中國對新型肺炎疫情的虛假信息以至釀成全球大流行，於上月宣布暫停向世衛提供資金。美國《福克斯新聞》周五報道，美國計畫恢復對世衛的部分資助，但款項將減至與中國相同，相當於去年美國向世衛提供的4億美元的10%。

特朗普在推特上表示，“這只是正在考慮的多個選項中的一個”。

另據美國傳媒報道，中國政府對美國發起支持台灣以觀察員身份參與下周舉行的世界衛生大會作出反制，要求多國政府聯署，敦促世衛總幹事譚德塞，不要在世衛大會提出有關議題。 報道刊出北京致譚德塞的機密信件，信中寫到“中國台灣參與世衛大會的議題，應該按一個中國原則處理，但中方對部分會員國試圖在大會開始時，提出所謂‘台灣參與’的議題表達關切，認為與會員國之間的普遍共識背道而馳，即是在此次視頻會議期間，不應該考慮任何爭議性議題。” 信件又說，“面對前所未有挑戰，大家應該聚焦挽救生命，而不是被政治操作分心”。