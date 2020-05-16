美國太空軍亮旗 特朗普說美國正製造超級飛彈以打敗俄羅斯中國

美國總統特朗普15日在白宮橢圓形辦公室首次展示美國太空軍(United States Space Force)軍旗，這是美軍新軍種的戰旗。特朗普表示，美國正在製造“超級厲害飛彈”，以打敗俄羅斯和中國等軍事對手。

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特朗普於2019年12月宣布正式成立太空軍，目前該部隊已有1萬6000名成員。太空軍的戰旗採用黑色星空為底色，徽標圖案為帶有三角翼、橢圓形軌道的深藍色的地球。

特朗普並會見國防部長埃斯珀（Mark Esper）和太空部隊指揮官雷蒙（John Raymond）將軍，他說，“我們別無選擇，我們必須與對手競爭。我們擁有超級厲害飛彈，我前幾天得知，這個飛彈的速度比我們現有的快17倍。”

特朗普說，“你們之前聽說，俄羅斯有音速5倍的飛彈，中國正在研發比音速快5到6倍的飛彈，而我們有比音速快17倍的飛彈。”

彭博社報導說，俄羅斯總統普亭曾表示，他的極音速飛彈“先鋒”（Avangard）能像“隕石”或“火球”一樣飛行。美國去年測試過超音速飛彈，不過，特朗普15日說的似乎是新科技。

國防部長埃斯珀說：“新軍旗的亮相是太空防禦的歷史時刻。”他說：“過去幾年來，我們的對手把太空軍事化了，他們將其變成作戰領域。美國如今正在採取必要行動來保護我們在太空的資產。”