香港多處民眾聚集抗議監警會報告 英國呼籲港府成立獨立調查委員會

香港監警會發布報告將7月21日元朗襲擊事件定性為“雙方的集體毆鬥”引起港人不滿，香港周六多個地區的商場發生市民聚集抗議，響應網民發起的“和你Shop”活動。警方介入，有多人被拘捕。英國外交部重申港府應成立獨立調查委員會。

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香港監警會周五公布去年6月以來的反修例示威衝突審視報告。英國外交部周六重申，呼籲香港特區政府成立獨立調查委員會，調查香港警方處理去年的社會事件。英國外交部回應時說，警察問責對重建香港市民的信任十分重要，會認真閱讀有關報告。

監警會報告指，在721元朗站事件“難以證實警方與黑社會勾結的指控”。 據香港媒體報道，香港周六多個商場有民眾聚集高喊反修例口號，包括大角咀奧海城商場、 將軍澳東港城、 元朗形點及沙田新城市廣場等。其中，在形點商場數十人圍在商場，高喊反修例並譴責元朗721暴力襲擊的口號，也有人唱反修例歌曲。

而在東港城有部份人聚集喊口號，大批警員到場，其後驅散人群，其間多人被制服。 在旺角新世紀廣場近百市民聚集，他們高呼反修例口號，也有人高喊“527，政總見”等口號，有人用口琴吹奏反修例歌曲。 多區商場下午都有市民響應網民發起的“和你shop”行動，在場聚集高叫反修例口號。警方曾經進入將軍澳東港城，警告在場人士，之後以分別涉嫌非法集結、襲警及阻差辦公等，拘捕8人。

媒體引述有市民說，香港有許多不公義的地方，包括警暴，但不少人仍然視而不見，形容好像在平行時空一樣，希望透過活動展現香港人抗爭的決心。也有市民形容，監警會發表的報告內容空白，批評當局繼續拒絕獨立調查；也有示威者說，昨天發生太多荒謬的事，認為要繼續抗爭。