世衛總幹事急轉彎 要求研究台灣出席世衛大會一事

國際壓力巨大，從拒絕、拖延，到要求世衛大會委員會研究台灣是否可以觀察員身份參加世衛大會，該組織總幹事譚德塞急轉彎？

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本屆世衛大會因為新冠疫情全球肆虐，會期縮短至兩天：18-19日召開，而且是視頻會議。預料將有一些國家元首、政府首腦，以及各國衛生部長、專家出席會議。

面對美國等多國要求世衛組織總幹事譚德塞邀請台灣參加星期一召開的世界衛生組織年度大會的巨大壓力，世衛組織總幹事譚德塞決定委託世衛大會委員會予以研究。

儘管中國堅決反對台灣參加世衛大會，美國總統特朗普已數次要求世衛組織邀請台灣參加該組織年度大會。而且已有15個台灣友邦近日專門向世衛組織總幹事譚德塞致信，要求把台灣參加世衛大會一事列入議事日程。

媒體已就此數次詢問，世衛組織稱本身只在世衛大會上扮演總秘書處的角色，只有各成員國政府才能決定是否邀請台灣參加世衛大會。

台灣原本享有世衛大會觀察員地位，2016年，拒絕承認“九二共識”的台灣民進黨人蔡英文當選總統後，在中國大陸運作下，台灣被排擠出世衛大會。

一份標誌日期5月15日的涉及世衛大會的文件顯示：世衛組織總幹事譚德塞要求把台灣恢復出席世衛大會一事加入議事日程，並指明由大會委員會研究決定。

世衛大會委員會是專為召開世衛大會而組成的特別委員會，該委員會由來自全球各個地區的十五個成員國組成，通常在世衛大會召開前夕組成。它的主要使命是決定在大會既定的議事日程是否添加新的議題。不過，今年由於新冠疫情大流行的緣故，這一委員會成員並不能在星期一在日內瓦親自就位，因而不太可能對台灣是否能夠參加世衛大會的問題立即做出表態。

不過，世衛大會委員會至少應在年內對台灣是否參加世衛大會做出決定，世衛組織已經表示，希望在年內在日內瓦舉行各個代表親自出席的世衛組織年度大會。

台灣由於這次抗疫成績突出，備受國際社會矚目，因此，周一一些國家有可能動議對其參加世衛大會進行投票表決。

世衛組織發言人Fadela Chaib對法新社表示：“世衛大會的決定通常是在取得共識狀態下形成，如果這一投票很有必要，但考慮到疫情因素，在這樣一個視頻會議上完成投票表決將很困難，但不是沒有可能”。