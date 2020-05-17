中國外交部：駐以色列大使“因健康原因猝死”

中國駐以色列大使杜偉周日被發現死於特拉維夫市郊外的官邸，法新社援引中國外交部表示，杜偉可能因健康原因自然死亡。中國外交部發言人華春瑩在社交網絡推特貼文，表示深切哀悼。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，以色列警方發言人羅森費爾德（Micky Rosenfeld）表示，57歲的杜偉周日早上被發現死於特拉維夫北部的赫茲利亞市（Herzliya）官邸。以色列警方及法醫已前往官邸。羅森費爾德說，對中國大使之死，警方並非前往“調查”，亦即警方排除了他殺的可能。他說，警方僅是進行例行檢查。

中國外交部周日在一份公告中稱，根據初步檢查“杜偉大使因健康原因猝死”。不過，外交部也表示，還需進一步證實。

法新社說，以色列當地媒體援引醫院方面的消息說，杜偉可能是死於心臟病發。 杜偉今年2月中抵達以色列履新，妻兒不在以色列境內。以色列外交部稱，杜偉大使是一位傑出的職業外交官，他在短暫任期內，為以色列與中國關係作出貢獻。

據杜偉在大使館網頁上的經歷，他曾擔任中國駐烏克蘭大使。 根據以色列媒體5月一次採訪，由於2019冠狀病毒疾病疫情，杜偉在抵達以色列時，曾接受居家隔離檢疫14天。 流通量最高的希伯來文報紙《今日以色列報》4月2日曾刊登杜偉的評論，題為“團結是治療病毒的良藥”。

以色列是美國的堅定盟友。中國與以色列在高科技等領域加強合作，已導致美國敦促以色列對中國投資其戰略產業設限。