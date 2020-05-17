德餐館復工告示醜聞：“不歡迎中國人”

隨着德國逐步放寬防疫管控，一些聯邦州允許餐館恢復營業。但杜塞爾多夫一位名廚日前宣布餐館即將恢復營業的告示卻引發了眾怒。儘管他撤回了告示並進行了道歉，但人們還是批評他對華人抱有種族歧視，是種族主義者。《萊茵郵報》、《西德意志報》和德國之聲等都對此事做了報道。

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德國政府逐步放寬限制性措施後，很多餐館重又開門營業，這其中包括位於杜塞爾多夫市萊茵河畔附近的餐廳"Im Schiffchen"。法國名廚師布爾格伊（Jean-Claude Bourgueil）是這家餐廳的業主。他在其臉書個人網頁上推出開業告示說："本店將於周五重新營業，現階段只開放小餐廳。不歡迎中國人！！！"

布爾格伊的開業告示迅速傳遍社交媒體，很多人表示震驚和憤怒，一名用戶留言寫道："Im Schiffchen應該感到羞恥。布爾格伊的言論簡直就是病態的表現，懦夫和騙子。"

稍後，布爾格伊於周四在餐館的臉書官方賬號上試圖加以解釋，以息事寧人。他表示，說這番話"欠考慮"，"表達完全錯誤。"他說，他完全無意傷害中國人民，這番話是說給中國"獨裁者"和"強權"的。

他在聲明中寫道: "我是法國大革命的孩子，對世界上一切獨裁者深惡痛絕，厭惡那些欺壓百姓、草菅人命的獨裁者。" "我們餐館的員工來自九個不同的國家，我的妻子是亞洲人，我本人在德國也是一名外國人。我肯定有很多值得指摘的地方，但請相信我，我絕不是一名種族主義者，我完全不能容忍種族歧視。他還說，他的餐館“歡迎每一個人”。

聲明發表後，一天之內有五百多人留言。有用戶寫道：“這名業主是個種族主義者。這樣的人我們不能支持。”

周四晚間，這家餐館的臉書官方賬戶已無法訪問。周五即5月15日開門營業日，該網頁繼續部分時間無法訪問。

這位73歲的名廚向西德意志廣播電台表示：“這是我的錯誤，我應該說準確些。 但我是廚師，不是作家。”

布爾格伊出生於法國中部地區，1970年從西班牙移民德國，1977年他接手了杜塞爾多夫的Im Schiffchen餐廳。布爾格伊曾發表過兩本專著，並於2004年獲得"法國駐德美食大使"勳章。

杜塞爾多夫是德國第六大城市，擁有相當龐大的亞裔社區，其中包括德國最大的日本人社區。中國企業來這裡創業的也越來越多。《萊茵郵報》報道說，杜塞爾多夫華人社團對布爾格伊的聲明表示了批評。

中國武漢爆發新冠疫情以來，德國和世界其他地方曾發生過亞裔人士遭受歧視事件。