敲鑼女與方方 農夫與蛇真人版？

敲鑼女最初的故事很感人，她的真名叫李麗娜，武漢疫情高峰時期，母親染疫，她在自家陽台敲鑼呼救，武漢作家方方在日記中講述了這個故事，如同成千上萬網民一樣聲援敲鑼女，當時許多武漢病患無法入院，敲鑼女陽台哭訴視頻四傳，她的母親住院了，得救了，這個故事也隨着方方日記傳到世界。

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敲鑼女故事的第二版並不動人，甚至還有點殘忍。

敲鑼女敲鑼救母，方方日記記敘，千萬網民轉載，一時備受社會關注。李麗娜最近便將自己的經歷寫成『武漢敲鑼記』，分上下兩篇在微博刊出。方方轉發了上篇，並配文說：“永遠要記住武漢人的奮鬥，還有無數人的相互幫助。這些事都必須記錄在案”。

但是，方方這次的轉發，李麗娜並不領情，且在微博指責轉發者斷章取義，把她“當武器使”，並責備方方“拖她下水”，給她“帶來傷害”。

敲鑼女變臉很奇怪，大約是和方方日記傳出國外要出版以後作者的處境有很大關係，突然，一些人開始攻擊方方，一個曾與本城人共生死，在大家最難的時候記下本城人點點滴滴的作家竟然被人指責“抹黑國家”。敲鑼女難道會受到這種思路的影響？

李麗娜話中有話，她說，方方等人轉發她的文字後，為她找來“謾罵與詛咒”。“你轉一半的時候就沒有想過拖我下水帶來這些傷害嗎？”這是在暗示受到某種精神脅迫呢，還是？有人看了她的微博，覺得不太像個體敘述，開始的發言功利性太強，後來輿論反彈太強，話風又太像開會時候的發言。

不過，字裡行間，倒是看不出她有一點點想到她自己在傷害。

網絡上除了之前指責『方方日記』抹黑國家的那派認為敲鑼女有理，更多的是負面評論。有的認為李麗娜敲鑼救母事跡當初方方記載，如同許多網民一樣轉發，才引起社會關注，這本來是件好事，現在倒打一耙，有點“忘恩負義”。

敲鑼女不感謝方方和眾多轉發的網民也罷，居然公開發帖罵方方利用她，“真是一個東郭先生和狼故事的新時代版”。也有人說是“農夫與蛇的真人版”。

有人感嘆：“那對母女，當初敲鑼求救是那種凄涼和無助，曾經讓千百萬網友都為之揪心，方方的轉發和日記中的提及，是否直接帶給了她幫助，無從查證。但人在危難時，任何一個人伸出的一次援手，那都是彌足珍貴的，何況是生死關頭。”

還有人懷疑她藉此向當權者“表忠”，“一轉身就把當初支持她的網友給賣了”，情何以堪!

作者沉雁：“儘管反咬方方刷新了你的賤性，但我始終相信，包括方方在內沒有一個人會後悔曾經幫你轉發過敲鑼的聲音。如果你將來某一天遇到了新的困難，你儘管去敲鑼，我們會一如既往地轉發你的鑼聲。因為，無論你多賤，都不是我們也必須賤的理由。雖然我們拯救不了你的賤，但我們至少會恪守我們自己的尊嚴。”

敲鑼女引發爭議，周五，她刪光相關帖文，還發了一點感嘆：“一個病毒居然可以把人臨時畫分到某一類，然後你有了對立方，太恐怖了!”

這些對立方不是她自己製造的么？她當初敲鑼救母的時候，幾乎所有人都和她站在一起---那些轉發她的故事的無數網民，那個記載她的事跡的方方。