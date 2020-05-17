港大研究顯示戴口罩能有效減低新冠病毒感染率

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇與他的團隊，利用倉鼠進行的研究顯示，戴外科口罩能有效減低沙士冠狀病毒傳播率，即使戴口罩而受感染，病情也較輕。這項研究成果對新型肺炎的感染控制策略具有重要意義。

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法新社說，港大科學家的有關研究應證了佩戴口罩能夠防止感染2019冠狀病毒者的傳染。

據港媒報道，袁國勇說，研究結果顯示戴外科口罩對防止感染有“明顯作用”，而如果受到感染的人士戴口罩，效果更好，如戴口罩而最終受感染的話，嚴重性也會降低。研究結果，將在國際科學期刊《臨床傳染病》在線發表。這項研究也證明外國認為戴口罩無用的說法是錯誤的。他說，理解巿民在夏天戴口罩會很辛苦，但呼籲繼續戴口罩，尤其在封閉環境之下。

他還表示，香港之前出現的感染群組，多數出現在沒有戴口罩的環境，因為除了會透過飛沫傳染，也會讓周圍環境都充滿病毒，增加感染機會。

袁國勇與他的團隊使用外科口罩分隔已接受病毒感染及沒有接受病毒感染的金黃敘利亞倉鼠。結果顯示，沒有外科口罩分隔的倉鼠，感染率是66.7%。有外科口罩分隔倉鼠感染率會降至25%；如果單用外科口罩分隔已接受病毒感染的倉鼠，無病毒倉鼠的感染率，更顯著降低至16.7%。

研究團隊指出，結果反映戴外科口罩對防止感染有明顯作用，反映如果受到感染的人士戴口罩，效果更好。 袁國勇說，由於早前外國不認同戴口罩應對防疫的成效，認為有病才需要戴口罩，之前也沒有清楚證據證明戴口罩的成效，所以一直希望進行相關研究。他再次呼籲巿民戴口罩。