白宮顧問納瓦羅再將新冠病毒疫情全球流行歸咎中國

特朗普政府繼續將新冠病毒肺炎在全球大爆發歸咎於中國，白宮首席經濟顧問納瓦羅周日接受媒體訪問時，以“中國病毒”形容新型冠狀病毒，再度批評北京政府向世界隱瞞疫情，導致美國經濟受到損害。

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白宮首席經濟顧問納瓦羅周日接受美國廣播公司節目訪問時，以“中國病毒”來形容新型冠狀病毒，他強調，並不是指控北京政府蓄意這樣做，但以他所知，第一名新型肺炎患者在中國確診後，中國在世界衛生組織掩護下，向全世界隱瞞病毒消息兩個月，其後再遣送數以千萬計的中國人坐飛機到米蘭、紐約及全球各地，將病毒散播。他指責中國原本可將疫情局限於武漢，但結果造成全球大爆發，因此需要負責。

納瓦羅並為總統特朗普被指抗疫反應緩慢辯護，說特朗普已聽取他的建議，迅速限制中國旅客入境。

中國國家衛健委國際司監察專員李明柱此前表示，自新型肺炎疫情出現以來，“中國本着公開、透明和負責任的態度向世衛和國際社會分享疫情信息”，中國並在一月接待過世衛專家組到武漢考察，訪問了包括實驗室的醫療衛生機構。

白宮經濟顧問納瓦羅並批評美國的疾病控制及預防中心對新冠病毒疫情的早期應對。他表示，由於延遲進行病毒檢測，是美國的新冠病毒疫情持續惡化。