鍾南山否認1月底以後有瞞報 但機密文件顯示中國新冠病例可能60萬

5月17日，一名列車員在武漢火車站即將開出的高速列車上行走。武漢市是中國遭受新冠病毒打擊最為嚴重的城市。

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士5月16日接受美國CNN專訪時指出，武漢地方政府曾向公眾隱瞞關鍵的疫情資訊，少報了確診人數，但他又說，中央政府1月底接管全國防疫後，少報的情況沒有出現。

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關於武漢當局早期隱瞞疫情，少報確診人數，似乎已經是公開的秘密，但是習近平“親自指揮親自部署”，北京全面接管防疫工作後，鍾南山院士否認出現過少報的情況，似乎很難令人信服。

至今，外界對中國的確診人數以及死於疫情的人數一直存有很大的懷疑。這種懷疑的依據有許多來自於中國媒體諸如『財新』『財經』大量翔實的報道。

最新的一個驚人消息，就是美國『外交政策』獲取的一份中國軍方機密文件顯示，中國可能有64萬起新冠病例。中國官方公布的確診病例是八萬兩千多起，這裡公布的數字是中國官方公布的數字的八倍。

美國媒體從一位知情人士那裡獲取了一份中國國防科技大學的疫情大數據，其中包含64萬條病例更新記錄。這一數據涵蓋了中國230座城市2月初到4月下旬的疫情信息，每條都含有這一階段“已確診”的病例數字，詳細記錄了確診人士所在地方的經緯度、地點包括住院醫院、去過的餐廳、酒店、超市以及學校、快餐店等生活資料，以及他們居住的大樓。

『外交政策』用的是“64萬條病例數據信息”，如果每條信息包括至少一起病例，就意味着至少有64萬起病例。

而且，根據報道，每條信息可能不止一個病例，有一條信息就包含了兩起病例，來源於3月17日哈爾濱市一座教堂的通報；但數字也有可能更少，目前並不清楚這些資料是如何搜集而來，也不清楚資料為何是在特定日期、從特定地點取得，搜集方法如果不一致，就有可能把一起病例重複計入。

因為這份資料涉及軍方信息，資料提供者要求匿名。

但這條消息似乎顯示，中國的疫情數據可能存在着一個與對外公開的大眾版本不同的內部版本。