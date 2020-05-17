鍾南山：中國仍應警惕第二波疫情 武漢政府曾隱瞞疫情資訊

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山5月16日在獨家接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，隨着中國疫情得到大範圍的控制，生活逐步回歸正常，企業復工復產，學校復學，一些人放鬆了對疫情防控的警惕。對此，他稱，中國不應該驕傲自滿，因為第二波疫情的風險仍然很大。採訪中，他並證實，武漢地方政府曾向公眾隱瞞關鍵的疫情資訊。

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報道指，中國大陸新增確診數字在今年 1 月時急升，令中國政府宣布實施全國封城，至 2 月初確診人數每日仍激增逾數千，不過到 3 月時，每日確診數字卻回落至雙位數。現時中國疫情大致受控，開始解封民眾生活逐漸回復正常。不過，鍾南山在採訪中提到，近幾周包括武漢及東北黑龍江省及吉林省的一些地區出現了局部的聚集性疫情，他指出，“大多數中國民眾現時仍然容易受到感染，因為他們對病毒缺乏抗體…我們正面對巨大的挑戰，情況並不比外國好”。

今年1 月 18 日，鍾南山率領國家衛健委高級專家組前往武漢調查疫情，一到當地就收到很多醫生及前學生的電話，警告他當地疫情比當局所說的嚴重得多。鍾南山說，“當時，當地政府並不想說真話…他們在疫情初期保持沉默，我隨後認為可能已有不少人受感染”。他向CNN表示，武漢官方疫情初期公布的確診數字，十多天仍維持只有 41 宗確診，而同時國外已出現感染個案，故此令到他大起疑心，“我並不相信那些結果，所以不斷要求他們將真正的數字給我。我認為他們並不願意回答我的提問”。

報道提到，鍾南山在兩日後回京，獲知武漢官方公布確診個案增至 198 宗，有 3 人死亡、13 名醫護感染。當日他與國務院總理李克強等中央官員開會時，提出武漢封城以阻病毒蔓延。同日，他接受央視訪問時，確認病毒能“人傳人”。此前多個星期以來，武漢衛生當局仍堅稱沒證據顯示“人傳人”，又指疫情“可防可控”。

1 月 23 日，北京當局前所未有地宣布將武漢封城，取消所有出入城的航班、火車及巴士班次，並封鎖所有主要公路； “封城令”在 76 日後才解除。1 月 27 日，武漢巿長周先旺在央視專訪中承認，當地政府並沒有向公眾及時披露疫情資訊，又稱“作為地方政府，我們只能在獲授權後，才能披露訊息”。2 月時，多名中國政府高層官員因處理疫情不力，而遭中央免職，當中包括湖北省衛健委的兩名高級官員。

儘管鍾南山承認在疫情初期，武漢當局確實少報了確診人數，不過他指中央政府在 1 月底接手全國防疫後，少報的情況沒有出現。曾領導對抗非典一役的鐘南山指，中國政府已從 17 年前的非典疫情吸取教訓，當時中國政府隱瞞部份疫情長達兩三個月，這次中央則下令“所有城巿、所有政府部門都應通報染病的真實數字。若有人不從，將受到懲處”。他指因此自 1 月 23 日後，“我認為所有（公布的）數據，均為正確”。截至5月17日, 中國公布累計有逾 8.2 萬人確診，至少 4,633 人死亡。而美國卻已成為全球疫情最為嚴重的國家，在同一天，美國已有逾 150 萬人確診、逾 9 萬人死亡。

採訪中，鍾南山表示，對美國的確診與死亡人數感到驚訝。他認為部分西方國家政府，在疫情初期並未有嚴肅看待此病毒的威脅，“我認為歐洲一些國家甚至美國，都以為此病跟流感相差不遠，這是錯誤的”。鍾南山並稱，他不同意美國總統特朗普與國務卿蓬佩奧提到的，新冠病毒是來自中國科學院武漢病毒研究所的說法。他指，武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗是其“好友”。他曾就外界指病毒是由該研究所製造並意外外洩的說法，多次詢問石正麗，她的回應都是指“說法荒謬，她從來沒有做出這樣的事”。鍾南山說，“她又指以他們現時的設備和人力…是做不出任何的人造病毒”。

鍾南山聲稱，中國疾控當局在 2 月初，曾花兩周時間調查石正麗的實驗室是否存在違規行為（ wrongdoing），但他們並沒有找到任何結果。此外，新冠病毒目前仍持續肆虐，全球科研人員均在積極研發疫苗，根據世界衛生組織數據，美國現有三間公司己展開人體測試，不過仍處於實驗初期。就這一話題，鍾南山介紹稱，中國目前有 3 種疫苗正進行人體測試，他認為“完美”的疫苗，可能要在多年後才會出現，“我們要以不同疫苗反複進行測試…所以我認為需要很長的時間才會獲得批准”。

另就近日有網民指控其參與為中國某牛奶品牌、某藥品等企業產品打商業廣告等行為。據中國媒體紅星新聞報道，鍾南山對此則回應稱，“類似傳聞太多了，所以我不會去管它，也根本不在乎。”“我從來沒有給任何企業和產品代言，我怎麼會做那些東西？搞那個和我的業務有什麼關係呢？謝謝你告訴我這些消息。”